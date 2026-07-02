CHRONIQUE | L’hyperconnectivité : quand les écrans fatiguent le corps et l’esprit

Tu le sais déjà, mais la gestion du stress est devenue un enjeu central de nos vies modernes, et elle est souvent liée à notre rapport aux technologies. Aujourd’hui, on vit dans un monde où tout passe par l’écran. Et parfois, sans même t’en rendre compte, tu peux glisser vers ce qu’on appelle l’hyperconnectivité : une utilisation excessive, presque automatique, des technologies numériques.

J’avais envie de t’en parler pour t’aider à en reconnaître les dangers, à mieux comprendre ses effets et, surtout, à développer des stratégies simples pour te protéger, dans une optique d’amélioration de ton bien-être.

Ce n’est pas seulement une question de temps passé devant un téléphone ou un ordinateur. C’est surtout une manière d’être constamment sollicité·e. Notifications, messages, courriels, réseaux sociaux… tout semble vouloir ton attention en même temps. Et petit à petit, cela laisse des traces.

Santé mentale et cognitive

L’un des premiers effets de l’hyperconnectivité, c’est le technostress. Tu connais cette sensation où ton téléphone vibre et où tu ressens immédiatement une petite tension, comme si tu devais répondre tout de suite? Cette urgence permanente stimule ton cerveau en continu et augmente la production d’hormones liées au stress. Résultat : tu te sens parfois surchargé·e, même sans raison apparente.

À cela s’ajoute la perte de concentration. Quand tu passes d’une notification à une vidéo, puis à un message, puis à un courriel, ton attention se fragmente. Ton cerveau n’a plus vraiment le temps de s’ancrer. Et avec le temps, ça peut donner l’impression de faire beaucoup… sans vraiment avancer.

Il y a aussi la fatigue décisionnelle. Chaque jour, tu es exposé·e à une avalanche d’informations. Choisir, répondre, trier, filtrer… ton cerveau travaille sans arrêt. Comme une machine sollicitée en continu, il finit par surchauffer et t’oblige parfois à ralentir.

Sommeil et santé physique

Tu l’as peut-être déjà vécu : tu regardes ton téléphone « juste cinq minutes » avant de dormir, et, une heure plus tard, tu es encore éveillé·e. La lumière des écrans perturbe la production de mélatonine, cette hormone qui aide ton corps à s’endormir. Résultat : endormissement plus difficile, sommeil moins réparateur, fatigue qui s’accumule.

Ton corps aussi te parle. Les longues heures penché·e vers un écran créent ce qu’on appelle le « text-neck », cette posture qui sollicite excessivement ton cou et ton dos. Les douleurs cervicales et les tensions deviennent plus fréquentes. Sans oublier la fatigue visuelle : yeux secs, maux de tête, vision floue… autant de signaux que ton regard aussi a besoin de repos.

Vie sociale et équilibre personnel

Paradoxalement, plus tu es connecté·e, plus tu peux te sentir seul·e. Les réseaux sociaux donnent l’impression d’être entouré·e, mais ils remplacent rarement la vraie présence humaine. À force de comparer ta vie à celle des autres, ton estime de toi peut aussi diminuer sans que tu t’en rendes compte.

Et il y a cette frontière de plus en plus floue entre travail et vie personnelle. Tu consultes tes courriels le soir, tu réponds à un message « vite fait » le matin, et ton temps de repos devient fragmenté. Ta journée ne se termine plus vraiment.

Mais il y a un quatrième angle essentiel : ton équilibre numérique

Parce que l’objectif n’est pas de diaboliser la technologie. Elle fait partie de ta vie, de ton travail, de tes liens. Le véritable enjeu, c’est de reprendre le contrôle. De redevenir la personne qui choisit quand se connecter… et quand se déconnecter.

Tu peux commencer petit. Désactiver certaines notifications. Programmer tes appareils pour qu’ils s’éteignent à une heure précise, surtout le soir, par exemple après 20 h. Limiter volontairement ton temps d’écran quotidien. Et même simplement éloigner ton téléphone pour créer une petite friction : devoir te lever pour aller le chercher, plutôt que de le saisir automatiquement. Ce sont de petits gestes, mais ils t’aident à transformer un réflexe en choix conscient.

Et c’est là que tout change doucement.

Parce qu’au fond, reprendre le contrôle de ton attention, c’est reprendre le contrôle de ton énergie, de ton calme et de ton équilibre. C’est une façon plus douce et plus lucide d’habiter le monde.

Et si, dès aujourd’hui, tu te donnais le droit de respirer un peu plus loin des écrans? Tu verras que tu n’as pas besoin d’être disponible en permanence pour être pleinement présent·e à ta vie. Fais-le par amour pour toi.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.