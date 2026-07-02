Expédition Saint-Laurent : et si on nettoyait nos berges ?

Plusieurs municipalités riveraines recevront la visite de l’équipe de l’Expédition Saint-Laurent qui invitera les citoyens à prêter main-forte à des corvées de nettoyage des berges.

Du 6 au 21 août, l’Expédition Saint-Laurent 2026 s’arrêtera dans une vingtaine de municipalités québécoises, de Sorel à Tadoussac en passant par Saint-Jean-Port-Joli.

Charlevoix et la Côte-Nord seront sur l’itinéraire. Le bus de la tournée s’arrêtera à Pessamit le 14 août, à Ragueneau le 16, à Pointe-Lebel et Baie-Comeau le 17, à Forestville et Portneuf-sur-Mer le 18, à Tadoussac le 19 avant de traverser le fjord pour un nettoyage des berges dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine.

Composée de restaurateurs écologiques, de scientifiques, de plongeurs, d’une cohorte jeunesse et de créateurs multimédias, l’équipe de l’Expédition Saint-Laurent invite citoyens et élus à prendre part à ses activités de sensibilisation et à ses nettoyages collectifs à travers la province dans le but de retirer de l’environnement un maximum de déchets afin de poser des gestes concrets pour lutter contre la pollution de nos cours d’eau, en particulier la pollution plastique.

Les activités de nettoyage sont ouvertes à tous, enfants et adultes. Les détails apparaissent sur la page Facebook d’Expédition Saint-Laurent. Le matériel est entièrement fourni, ainsi que des rafraîchissements en fin d’activité. Les participants sont priés d’apporter leur bouteille d’eau réutilisable, il va de soi, des vêtements confortables et votre bonne humeur !