La Côte-Nord brille aux Jeux de provinciaux de pêche

L’équipe nord-côtière, composée de Loick Gauthier et Théo Roussel, de l’Association des Chasseurs Pêcheurs Manic-Outardes, a terminé première lors de la ” Journée Mentorat ” de la troisième édition des Jeux provinciaux de pêche.

Cet événement, qui offre aux jeunes pêcheurs de 12 à 16 ans une chance de se surpasser à la pêche sportive, s’est tenu les 27 et 28 juin en Estrie.

Sur place, 35 équipes représentaient 13 régions du Québec. Pour Loick et Théo, c’était l’occasion de revenir en force après une troisième place en 2025.

Notons également que parmi les plus belles prises de la fin de semaine, on y trouve Léo Castonguay de la Côte-Nord avec un grand brochet de 77 centimètres.

Les Jeux provinciaux de pêche en étaient à leur troisième édition cette année. La première s’est tenue à Baie-Comeau.