Les inscriptions sont ouvertes pour le Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord

La table est mise pour le premier Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord, événement présenté par le Tournoi Orange Alouette de Sept-Îles. Les inscriptions sont lancées et la programmation des conférences et ateliers est connue.

C’est du 21 au 23 août, au Cégep de Sept-Îles, que se déroulera la première édition de ce symposium, sous le thème Seuls, nous développons une équipe. Ensemble, nous développons une région.

Cet événement unique de perfectionnement et de réseautage, destiné aux entraîneurs, enseignants, étudiants, bénévoles et passionnés de volleyball, aura comme tête d’affiche Glenn Hoag, ancien entraîneur de l’équipe nationale.

Plusieurs conférences et ateliers sont au programme pour les trois jours, menés par M. Hoag, mais également par Jérôme Ouellet, directeur technique à Volleyball Québec, et par Marc-Antoine Roussel, consultant en préparation mentale et performance.

Les conférences porteront entre autres sur le développement du volleyball, la psychologie du jeune joueur et comment amener l’athlète à performer en situation de match.

Dans les ateliers en gymnase, les participants verront à comment mettre en pratique les méthodologies d’entraînement de Volleyball Canada et le concept de bâtir un système bloc-défensive efficace.

Les participants au symposium auront également l’occasion d’entendre quatre panélistes échanger sur le développement local afin de stimuler le développement régional.

M. Hoag et M. Ouellet seront de la discussion, en compagnie de Julie Bernier, coordonnatrice au Réseau du sport étudiant (RSEQ) Côte-Nord, et de Zéa Blackburn, responsable du Club les Macareux.

Les inscriptions pour ce symposium des 21, 22 et 23 août se prennent via le formulaire disponible au www.tournoi-orange.com. Il est possible d’y consulter la programmation détaillée.

Le coût d’inscription est de 95 $ par personne. Ce prix est en vigueur jusqu’au 22 juillet (125 $ après cette date). Le montant comprend les conférences et ateliers, ainsi que les collations du samedi et du dimanche et le dîner du samedi.