Eau Grand Air : les artistes sont prêts pour la deuxième soirée

Par Karianne Nepton-Philippe 5:50 PM - 3 juillet 2026
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C’est sous la chaleur que s’amorce la deuxième soirée du festival Eau Grand Air de Baie-Comeau. Au menu : Les Trois Accords, K. Maro et Maten.

Le chanteur K. Maro, en direct au podcast Micro avec Anne-So, produit par Le Manic, invite les festivaliers à partager son «ambiance groovy » dès 19 h 30.

« C’est un espèce de mélange entre mon nouvel album et les classiques. […] C’est très cool comme formule, on revisite les classiques », lance-t-il.

Alors qu’il a été plus discret dans les dernières années, K. Maro se dit heureux de retrouver le public. Il n’a que de bons mots à dire sur sa relation avec ses fans. « Les gens sont au rendez-vous et ça me touche énormément », confie-t-il.

Pour leur part, Les Trois Accords, qui clôtureront la soirée, sont prêts à faire la fête.

«  Il va faire beau! On va jouer toutes les tounes que vous voulez qu’on joue, qu’on se rappelle bien sûr », lance le guitariste Alexandre Part, toujours au micro du podcast.

Le public pourra s’attendre à un mélange parfait entre les plus anciennes chansons et les plus récentes.

« On revisite de tout. On aime ça prendre des bouts de chacune de nos époques », souligne le chanteur Simon Proulx. « C’est un tour d’horizon 360 », dit-il ensuite.

Leur dernière visite à Baie-Comeau remonte à huit ans en arrière pour le festival Eau Grand Air.

Les deux membres du groupe mentionnent aussi ne jamais s’habituer à l’amour du public qui les suit depuis si longtemps et des nouveaux fans, qui s’accrochent à leur univers.

Rappelons que c’est le groupe innu Maten qui ouvrira le bal ce soir.  Formé de Samuel Pinette, Mathieu Mckenzie et Kim Fontaine, il est originaire de Mani-utenam.

Simon Proulx et Alexandre Part du groupe Les Trois Accords.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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