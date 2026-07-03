Et si Champlain revenait à Tadoussac ?

Vous vous rappelez l’histoire de cette statue de Samuel de Champlain retirée de son socle et condamnée au dalot de l’histoire en Ontario ? Le maire de Tadoussac s’en souvient comme pas un et caresse l’idée de la faire venir dans son village.

Le seul hic, c’est que l’instance municipale n’a pas nécessairement un budget à tout casser à accorder à son achat, son transport et son boulonnage.

« On a d’autres priorités », résume le maire Claude Brassard en référence à la tablée de dossiers qui pressent à la Municipalité.

Cependant, il croit que c’était pertinent de faire connaître l’intérêt de Tadoussac via une publication sur ses réseaux sociaux.

« Je me suis dit : pourquoi pas lâcher notre pierre dans la mare et voir comment tout ça peut se passer ? », raconte l’élu.

Dans la file

Tadoussac a bien vite fait de rejoindre le cortège composé d’autres localités, organismes et entreprises qui avaient le sextant braqué sur la statue.

Au moment d’écrire ces lignes, plus d’une dizaine d’intéressés s’étaient manifestés pour donner une nouvelle vie à l’œuvre d’art à saveur historique.

On trouve parmi ceux-ci la formation politique du Bloc québécois et l’ancien ministre de la Justice du Québec, Marc Bellemare, qui proposent des investissements pour acheter la statue et la relocaliser dans la province.

Claude Brassard indique qu’il est un peu tôt pour connaître le fonctionnement exact de l’acquisition qui pourrait prendre forme du côté de Tadoussac via un organisme ou une corporation.

« J’imagine que c’est possible, mais on n’en est pas encore là », commente-t-il.

Ce dernier mentionne « qu’on va attendre de voir les réactions ».

« Peut-être que notre députée au fédéral (Marilène Gill) va pouvoir en parler, on ne sait pas », espère M. Brassard.

La statue de Champlain datant de 1925 quittant le parc dans la ville d’Orillia. Photo OrilliaMatters

Lieu emblématique

Mis à part Québec qu’il a fondé, et qui possède déjà sa propre statue en son honneur, peu d’endroits peuvent se revendiquer d’un lignage aussi direct avec Samuel de Champlain que Tadoussac.

C’est en 1603 lors de son voyage qu’il cartographie Tadoussac, qui est un poste de traite français pour commercer avec les Amérindiens.

Pour Claude Brassard, le retour de la statue de Samuel de Champlain « bouclerait la boucle ».

« Avant d’aller à Québec en 1608, Champlain s’est promené souvent à Tadoussac, car c’était le port principal de la Nouvelle-France d’une certaine façon. Ils se sont sûrement préparés à Tadoussac avant d’y aller », souligne-t-il.

« C’était le Wall Street de l’époque. Le commerce se faisait là », ajoute le maire.

Et l’endroit de son atterrissage ? Le maire a quelques idées.

« Elle pourrait être dans le parc à l’angle des rues des Pionniers et des Forgerons ou elle pourrait également être à la halte routière », estime-t-il.

« En haut, on a une vue dépareillée sur le Saguenay et Tadoussac, et c’est un endroit extraordinaire », clame M. Brassard.