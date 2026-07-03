Référendum à Pessamit sur l’entente avec Hydro-Québec

Les membres de la communauté innue de Pessamit seront appelés aux urnes le dimanche 12 juillet afin de se prononcer sur la signature de l’Entente de Nouvelle Relation concernant le développement énergétique, aussi appelée Entente Aishkat, avec Hydro-Québec.

Par référendum, ils devront décider s’ils autorisent le chef des Innus de Pessamit, René Simon, à signer cette entente conclue entre le Conseil des Innus de Pessamit, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec.

La question soumise aux électeurs est la suivante :

« Approuvez-vous que le Chef des Innus de Pessamit, René Simon, soit autorisé à signer, au nom des Innus de Pessamit, l’Entente de Nouvelle Relation concernant le développement énergétique (Entente Aishkat) conclue entre le Conseil des Innus de Pessamit, le Gouvernement du Québec et Hydro Québec ? »

Le scrutin se déroulera de 8 h à 18 h au gymnase de l’école primaire Nussim, situé au 4, rue Pulis, à Pessamit.

Les électeurs qui ne pourront raisonnablement pas se présenter au bureau de vote auront également la possibilité d’exercer leur droit de vote à distance le samedi 11 juillet, de 8 h à 18 h.

Le vote à distance sera administré au moyen d’une plateforme de communication audiovisuelle, notamment FaceTime, Messenger ou Microsoft Teams. Les électeurs devront toutefois disposer d’une connexion Internet stable et de l’équipement nécessaire.

Avant de voter, ils devront présenter une carte de statut ou une pièce d’identité avec photo, être inscrits sur la liste électorale et confirmer qu’ils sont seuls au moment du vote et qu’aucune personne n’exerce d’influence sur leur choix.

Le président du référendum invite les électeurs qui souhaitent voter à distance à réserver leur plage horaire le plus rapidement possible.

« L’expérience démontre qu’un nombre important de votes est généralement enregistré en fin de journée, ce qui peut entraîner des délais d’attente plus longs et, selon l’achalandage, le risque de ne pas être en mesure d’exercer leur droit de vote avant la fermeture de la période de votation. Les électeurs sont donc invités à voter à distance le plus tôt possible au cours de la journée du 11 juillet 2026. »

La liste des électeurs sera affichée dans différents endroits publics de Pessamit le 4 juillet. Les électeurs disposeront ensuite de quatre jours pour demander une révision de cette liste, conformément à la Politique sur le référendum.

Le dépouillement du scrutin sera diffusé en direct sur Internet afin de favoriser la transparence du processus référendaire.

Pour toute question concernant le référendum ou pour prendre rendez-vous en vue d’un vote à distance, les électeurs peuvent communiquer avec le président du référendum, Me Alexis Wawanoloath.