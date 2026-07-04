Groovy Aardvark : 40 ans de rock sans compromis

Quarante ans après sa formation, Groovy Aardvark continue de faire vibrer les scènes du Québec. Le groupe de rock alternatif sera la tête d’affiche de la 5e édition du Festival St-Marc Pardu dans l’bois, le 11 juillet, avec un spectacle qui puisera dans l’ensemble de son répertoire tout en ouvrant la porte à un nouveau chapitre.

Pour Vincent Peake, bassiste et chanteur du groupe, cet anniversaire est d’abord synonyme de persévérance.

« Il y a une certaine fierté du fait qu’on a réussi à passer à travers toutes ces années-là en gardant le style de musique qu’on privilégie. On n’a jamais eu à se compromettre. Les choix musicaux qu’on a faits nous appartiennent », affirme-t-il.

Fondé officiellement le 10 novembre 1986, Groovy Aardvark fait aujourd’hui partie du cercle très restreint des groupes québécois de rock ayant traversé quatre décennies. Une longévité que Vincent Peake qualifie lui-même d’« incrédulité ».

« À nos débuts, on était vraiment un groupe underground. On ne pensait jamais se rendre à cinq ans. En fait, on ne pensait pas à ça. »

Au fil des décennies, le groupe a aussi conservé son indépendance.

« Je suis fier du fait qu’on a gardé tous nos droits d’auteur. On est très indépendants dans notre démarche, on ne doit rien à personne de ce côté-là. »

Une amitié qui dure

Si Vincent Peake est aujourd’hui le seul membre fondateur encore présent, la formation actuelle est stable depuis 2002. Son frère Danny Peake, batteur original du groupe, est également revenu dans l’entourage de Groovy Aardvark.

« On est encore super amis, on se voit souvent, on est tout le temps contents de se voir. On est d’abord de bons amis et ensuite des musiciens », mentionne le bassiste au sujet des autres membres du groupe.

Le chanteur souligne que cette complicité explique en bonne partie la longévité du groupe. « C’est un mariage à quatre… maintenant à cinq [avec le retour de Dany]. »

Un spectacle pour les nostalgiques… et les nouveaux

Même si la tournée souligne les 40 ans de Groovy Aardvark, le spectacle présenté à St-Marc-de-Latour ne sera pas conçu exclusivement autour de cet anniversaire.

« On va aller chercher dans tous les albums que Groovy a faits depuis le début. Il y a certainement certaines tounes qui reviennent parce qu’on reçoit beaucoup de demandes spéciales sur Internet et ça nous fait plaisir de les faire. »

Le groupe prépare également du nouveau matériel.

Après avoir enregistré des maquettes en début d’année, les musiciens comptent retourner en studio cet automne afin de lancer de nouvelles chansons en 2027.

« Le but pour nous, c’est de sortir un nouvel album ou de nouvelles chansons de Groovy Aardvark pour 2027 », divulgue Vincent Peake, en entrevue avec le Journal.

Le rock se transmet

Selon Vincent Peake, le public du groupe se renouvelle de façon naturelle. Les premiers admirateurs reviennent aujourd’hui aux spectacles accompagnés de leurs enfants.

« On est en train de regagner nos vieux fans qui ont pris le temps d’avoir des enfants et maintenant ils viennent en famille. C’est vraiment trippant de voir que notre public se renouvelle. »

Il observe également un regain d’intérêt des plus jeunes envers le rock.

« Je trouve qu’en règle générale, le rock est en train de revenir à la mode chez les jeunes. On le voit dans les spectacles. Les kids se réintéressent au rock et nous autres, on ne pourrait pas être plus contents de ça », s’exclame-t-il.

Un retour attendu sur la Côte-Nord

La Côte-Nord occupe une place particulière dans les souvenirs du musicien. Groovy Aardvark y a joué à plusieurs reprises au fil des ans, notamment à Sept-Îles, où une panne mécanique avait transformé un déplacement en véritable aventure, puis lors des inondations du Saguenay en 1996, qui avait forcé le groupe à demeurer une dizaine de jours dans la région.

« La Côte-Nord, pour nous, c’est quelque chose qui nous est cher. Chaque fois qu’on y va, il y a un cachet spécial », se remémore le bassiste.

Cette visite revêt aussi une signification particulière pour le guitariste François Legendre, originaire de Forestville.

« Il va être content de retourner au bercail parce qu’il a été élevé là », révèle Vincent Peake.

Le spectacle de Groovy Aardvark est présenté le 11 juillet en marge de la 5e édition du Festival St-Marc Pardu dans l’bois, qui se déroulera du 9 au 11 juillet.

Parmi les autres artistes invités, on retrouve entre autres Dany Nicolas de Tadoussac, William Deslauriers, Capitaine Salaud, L’Expédition (hommage aux Cowboys fringants), Dave Bourgeois et Killing Daisies.

Les organisateurs ont également annoncé l’ajout de Bernard Adamus à la programmation. Il sera sur scène le 10 juillet.