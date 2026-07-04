La neuvaine de sainte Anne de retour aux Îlets-Jérémie

Les fidèles de toute la Côte-Nord pourront prendre part à la neuvaine de sainte Anne, qui se déroulera du 17 au 25 juillet au sanctuaire des Îlets-Jérémie, près de Colombier, avant la célébration de la fête de la sainte, le 26 juillet.

Placée sous le thème « Ne crains pas, avance au large », l’édition 2026 proposera une programmation bonifiée, avec davantage de célébrations que l’an dernier.

Chaque journée de la neuvaine mettra en lumière un aspect particulier du thème principal. Ainsi, le 17 juillet, les participants seront invités à réfléchir au sous-thème « Ne crains pas, Dieu guérit », tandis que le 20 juillet sera consacré à « Ne crains pas, Dieu nous transforme ».

Les paroisses de l’ensemble de la Côte-Nord sont conviées à participer à l’une ou l’autre des journées de rassemblement.

Du 17 au 25 juillet, à l’exception du dimanche, la programmation comprendra un chapelet médité à 13 h 30, une messe à 14 h, un second chapelet à 18 h 30, une messe à 19 h ainsi qu’une procession aux flambeaux à 20 h. Le dimanche 19 juillet, une messe sera présidée à 14 h par Mgr Pierre Charland, évêque du diocèse de Baie-Comeau, suivie du sacrement des malades.

Enfin, le dimanche 26 juillet, jour de la fête de sainte Anne, une messe sera célébrée à 10 h, suivie d’un dîner-bénéfice au profit du sanctuaire. Une seconde messe, célébrée en innu-aimun et en français, aura lieu à 14 h avant une procession aux flambeaux à 15 h 30.

L’organisation est de nouveau assurée par l’abbé Irénée Girard, le père Gérard Boudreault, missionnaire oblat de Marie-Immaculée, ainsi que les responsables du sanctuaire, Katy Deschênes et Alain Gauthier.

Pour Katy Deschênes, la neuvaine demeure avant tout un moment de rencontre et de fraternité. « En priant ensemble, nous tissons de beaux liens de solidarité et d’amitié », dit-elle. Elle souligne également l’attachement particulier des Innus envers sainte Anne, qui contribue à faire de ce rassemblement un important moment de communion entre les communautés.

L’intérieur de la chapelle des Îlets-Jérémie. Photo Katy Deschênes

Un sanctuaire chargé d’histoire

Le site des Îlets-Jérémie occupe une place importante dans l’histoire de la Côte-Nord. Fréquenté depuis longtemps par les peuples autochtones de la région, il a accueilli un poste de traite des fourrures dès le milieu du XVIIe siècle, fondé par Noël Jérémie de Lamontagne afin de commercer avec les Papinachois établis autour des rivières Bersimis, Outardes et Manicouagan.

Une première chapelle y est construite en 1735 par le jésuite Pierre Laure. Après la fermeture du site en 1854, le sanctuaire renaît en 1939 sous l’impulsion du père eudiste Arthur Gallant, curé de Sainte-Thérèse-de-Colombier, qui a fait reconstruire la petite chapelle et en a fait un centre de pèlerinage consacré à sainte Anne.