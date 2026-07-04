Parti québécois : Meggie Richard est officiellement la candidate pour Duplessis

Par Sylvain Turcotte 10:06 AM - 4 juillet 2026
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Meggie Richard, officiellement candidate du Parti Québécois dans Duplessis. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Il n’y aura pas de course à l’investiture pour savoir qui se présentera aux prochaines élections provinciales dans la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord. Meggie Richard, qui agissait comme préfète de la MRC de Minganie, est officiellement la candidate. 

Meggie Richard entend utiliser ses connaisance du territoire et de ses enjeux pour porter la voix des Nord-Côtiers à l’Assemblée nationale.

La candidate s’engage à mettre fin à la centralisation du dernier gouvernement pour permettre aux acteurs du terrain de mieux répondre aux besoins concrets de  la population.

” Trop souvent, les décisions prises par les différentes instances ne tiennent pas compte de la réalité des régions comme la nôtre. Il est temps que ça change. Il est temps de mettre fin aux solutions mur à mur. Il est temps de faire confiance aux régions et de redonner du pouvoir à nos milieux “, mentionne-t-elle. 

Mme Richard veut des gains durables pour freiner la baisse démographique déjà entamée sur la Côte-Nord. ” Nous devons absolument revoir nos façons de faire “, soutient-elle.

L’indépendance

Tout comme le parti qu’elle représentera aux élections, elle est d’avis que l’indépendance doit avoir lieu. Il s’agit d’une occasion importante de décentraliser le Québec et de permettre aux régions de rayonner à leur manière.

” S’inscrire dans la grande histoire du Parti Québécois, c’est aussi porter une vision ambitieuse : celle de l’indépendance du Québec. Parce qu’au-delà des mesures concrètes qu’un gouvernement péquiste mettra en place pour mieux répondre à nos besoins, il y a une étape ultime : faire du Québec un pays. Un pays capable de prendre ses propres décisions. Un pays qui choisit ses priorités. Un pays qui, enfin, donne toute la place à ses régions, à leur autonomie, à leur développement, à leur avenir “, assure Meggie Richard.

Selon elle, ce projet d’indépendance donnerait aux circonscriptions comme Duplessis la place qui leur revient.

Sylvain Turcotte

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