Bleu Jeans Bleu au Festival marin des Escoumins

Le Festival marin des Escoumins est sur une lancée et accueille cette année un artiste de taille dans sa programmation. Il s’agit du groupe Bleu Jeans Bleu, qui va clore les festivités le dimanche 6 septembre.

Le Festival marin des Escoumins a misé gros avec la venue d’un des groupes les plus populaires du moment pour son édition 2026.

Et l’an prochain, Metallica ? « On aimerait ça », dit à la blague le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault.

Ce dernier indique que le Festival a pu compter sur un heureux hasard puisque le groupe joue à Havre-Saint-Pierre deux jours avant et qu’en revenant, l’aréna des Escoumins lui ouvrira ses portes.

« Ils sont numéro 1 au palmarès avec leur nouvel album. Je pense qu’on a le groupe de l’heure qui s’en vient aux Escoumins pour le festival », souligne le responsable.

« Pour le nouveau spectacle, ils sont vraiment en demande partout et j’ai vraiment hâte de les voir », ajoute-t-il.

De retour à l’aréna

Contrairement à l’an dernier où la Municipalité des Escoumins avait dû se procurer un chapiteau pour l’extérieur, les spectacles auront lieu dans l’enceinte du centre sportif Charles-Édouard Boucher.

Le samedi, ce sera l’humoriste Martin Vachon qui y présentera son spectacle.

Le Festival annonce une nouveauté pour cette année, la soirée dansante country qui sera présentée juste après la parade d’ouverture du vendredi soir.

« Ce sera gratuit pour tout le monde qui aura fait partie de la parade et 5 $ pour le reste du public. Je pense que ça va être plaisant », affirme Stéphan Gaudreault.

La course de boîte à savon, qui a fait sa première apparition l’an dernier, est également de retour.

« Ça va être inscription sur place comme avec le concours de tir de VTT et, pour les boîtes à savon, il y aura maintenant deux catégories : adultes et enfants », dévoile l’organisateur.

La course de boîte à savon est de retour dans la vieille côte avec deux parcours, pour les enfants et les adultes. Photo Maxime Jodoin

Continuer de grossir

L’organisation du Festival marin en est toujours à chercher des moyens pour que l’événement continue à prendre de l’ampleur.

Stéphan Gaudreault dit toujours vouloir viser « la fin de semaine parfaite » année après année et mis à part la météo qui parfois ne veut rien entendre, le festival s’en tire bien.

« On essaie tout le temps d’avoir plus d’activités et d’attirer le plus de monde possible et de tous les âges aussi », rapporte Stéphan Gaudreault.

« On veut continuer de grossir et on veut aller chercher le maximum de monde d’ici, mais aussi de l’extérieur », ajoute-t-il.