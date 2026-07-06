Le 12e féminicide ravive la mobilisation à Baie-Comeau

Le Comité Non aux féminicides – Côte-Nord, les groupes de femmes et les organismes venant en aide aux femmes victime de violence conjugale de la Manicouagan ont tenu une nouvelle mobilisation lundi 6 juillet à midi devant le bureau du député Yves Montigny afin de rendre hommage aux victimes et de réclamer des actions plus soutenues contre les violences faites aux femmes.

Au lendemain d’un 12e féminicide survenu au Québec depuis le début de l’année, des représentante se sont réunies une fois de plus devant le bureau de circonscription du député de René-Lévesque, Yves Montigny qui était présent. Par cette action symbolique, elles souhaitaient rappeler que derrière chaque féminicide se trouvent une victime, une famille et une communauté profondément marquées.

Douze roches portant chacune le nom d’une femme victime de féminicide depuis janvier ont été déposées au sol. Une roche blanche s’ajoutait au geste afin de représenter les femmes nord-côtières ayant perdu la vie dans un contexte de violence.

Selon le comité, cette installation symbolise également le poids que portent les proches des victimes, ainsi que les maisons d’hébergement et les organismes communautaires qui les accompagnent.

Profitant de cette tribune, le Comité Non aux féminicides – Côte-Nord a également dénoncé l’utilisation de l’expression « relation toxique » pour décrire certains drames conjugaux. Selon elles, cette formulation minimise la responsabilité de l’agresseur en laissant croire à une dynamique partagée, alors que la violence conjugale et le contrôle coercitif relèvent d’un rapport de domination exercé par une seule personne. « L’agresseur est le seul responsable », soutient le comité.

Les groupes de femmes reconnaissent les engagements annoncés par le gouvernement en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, mais estiment qu’un important écart demeure entre les mesures promises et les besoins observés sur le terrain. Ils affirment que les ressources financières actuelles ne permettent pas de répondre adéquatement à la demande ni de déployer pleinement les actions prévues.

Les participantes ont indiqué que ces rassemblements se poursuivront chaque lundi suivant un féminicide au Québec, tant qu’elles jugeront insuffisantes les mesures mises en place pour prévenir ces drames.