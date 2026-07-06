Le Drakkar mise sur l’expérience de Jeff Flanagan derrière le banc

Par Johannie Gaudreault 10:51 AM - 6 juillet 2026
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Jeff Flanagan a été nommé directeur adjoint par le Drakkar de Baie-Comeau. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau renforce son personnel d’entraîneurs en accueillant Jeff Flanagan à titre d’entraîneur adjoint. 

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les rangs juniors, universitaires, professionnels et internationaux, il viendra notamment épauler le développement des défenseurs de l’équipe.

Le nouvel entraîneur adjoint a évolué derrière plusieurs bancs au cours de sa carrière, occupant notamment des postes dans l’ECHL, au sein du réseau universitaire canadien USPORTS avec les Gryphons de l’Université de Guelph, ainsi qu’en Europe et en Asie, où il a dirigé des formations professionnelles.

L’entraîneur-chef Patrice Bosch estime que cette nomination représente un ajout important pour l’organisation. Ayant déjà eu l’occasion de collaborer brièvement avec Jeff Flanagan dans le cadre de Hockey Canada, il dit bien connaître ses qualités.

« Je suis très heureux de l’arrivée de Jeff Flanagan au sein de notre organisation. Notre groupe de défenseurs bénéficiera grandement de son expertise, lui qui a notamment été responsable du développement des défenseurs lors de ses passages dans l’ECHL et au sein du réseau universitaire canadien », affirme Patrice Bosch.

« Son expérience comme entraîneur-chef, tant au niveau junior que professionnel à l’international, représente un atout majeur pour l’évolution de notre équipe », ajoute-t-il.

Le directeur général et vice-président exécutif du Drakkar, Jean-François Grégoire, souligne également le travail effectué afin de recruter le candidat répondant le mieux aux besoins de l’équipe.

« Jeff apportera une passion contagieuse, beaucoup d’enthousiasme et une vaste expérience qui contribueront au développement de nos jeunes joueurs et à la progression de notre équipe », indique-t-il.

De son côté, Jeff Flanagan affirme être enthousiaste à l’idée d’entreprendre ce nouveau défi sur la Côte-Nord.

« Je suis honoré et très enthousiaste de me joindre à l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau. Le Drakkar a bâti une culture forte et une réputation solide au sein de la LHJMQ. J’ai très hâte de travailler avec les joueurs et les membres du personnel afin de contribuer au succès de l’équipe », déclare-t-il. 

« Je suis reconnaissant envers l’organisation de m’offrir cette opportunité et j’ai hâte d’arriver à Baie-Comeau pour me mettre au travail », poursuit le nouvel entraîneur adjoint.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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