Le futur traversier Rimouski–Forestville presque prêt à prendre la mer vers le Québec

Les travaux de préparation du futur traversier qui assurera la liaison maritime entre Rimouski et Forestville progressent en Grèce, malgré un léger retard au chantier naval.

Le promoteur du projet, Louis-Olivier Carré, affirme que le navire pourrait être prêt à entreprendre sa traversée vers le Québec dès la prochaine semaine si l’échéancier est respecté.

Dans une mise à jour diffusée le 5 juillet à bord du navire, le PDG des Industries Rilec de Rimouski s’est montré optimiste quant à l’avancement des travaux.

« Les travaux avancent bien malgré le fait qu’on a eu quelques petits retards au chantier. Il y avait un bateau en avant de nous qui a décidé de prendre racine. Ça a dû retarder, mais ça ne nous a pas empêchés d’avancer sur la préparation du bateau », a-t-il expliqué.

Selon lui, les équipes poursuivent les derniers préparatifs avant le départ. « Si tout va pour le mieux d’ici la prochaine semaine, on devrait être en mesure d’être prêts pour le grand voyage vers Rimouski », a ajouté M. Carré.

Le promoteur se trouve en Grèce depuis plus de deux semaines afin de superviser les dernières étapes avant le transfert du navire vers le Québec.

Le chantier a pris un peu de retard. Photo Facebook

Le H.-Journault officiellement choisi

Louis-Olivier Carré est également revenu sur le concours visant à choisir le nom du futur traversier. Il a rappelé que le nom retenu est Le H.-Journault, en hommage à Hilaire Journault, fondateur de la liaison maritime entre Rimouski et Forestville en 1997.

« Je pense que c’est une belle reconnaissance », a-t-il souligné.

Le concours a suscité un fort engouement, selon le promoteur. Plus de 5 000 personnes ont participé en proposant ou en votant pour un nom. « On est vraiment touchés par ça », a-t-il affirmé.

Afin de remercier les participants, les huit personnes ayant proposé le nom Hilaire-Journault recevront chacune un aller-retour pour deux personnes, incluant une visite du navire et une rencontre avec le capitaine à la timonerie.

Un prix identique a également été remis à une personne ayant proposé Le Nordet, deuxième choix au terme du concours, ainsi qu’à un participant sélectionné parmi l’ensemble des personnes ayant soumis une proposition.

Louis-Olivier Carré indique qu’il prévoit communiquer une nouvelle mise à jour dès que les travaux franchiront une nouvelle étape, notamment en vue du départ du navire vers le Québec.