(PHOTOS) La balle lente reprend officiellement vie à Forestville

La balle lente est officiellement de retour à Forestville. Lundi soir, le terrain du parc Charles-Lapointe a retrouvé son animation d’autrefois alors que la nouvelle ligue de balle lente mixte lançait sa première saison lors d’une cérémonie protocolaire précédant le premier match.

L’événement a réuni les joueurs, les bénévoles, les commanditaires ainsi que des représentants de la Ville de Forestville pour souligner la relance de cette activité, absente depuis environ trois ans.

Les membres du comité organisateur, soit Gino Daraîche, Jessica Girard, Jennifer Canuel, Caroline Tremblay-Brisson et Bélinda Létourneau, ont d’abord été présentés au public, tout comme les arbitres officiels Gino Daraîche, Érik Robichaud et Marc Sylvestre, ainsi que le marqueur Mavrick Robillard-Jean.

Le comité organisateur de la ligue de balle lente mixte de Forestville : Bélinda Létourneau, Caroline Tremblay-Brisson, Jessica Girard, Jennifer Canuel et Gino Daraîche. Photo Johannie Gaudreault

Les six équipes qui prendront part à cette première saison ont également été présentées : les Blue Shirt, Revolt, Chicken Balls, Gens Bons, NAPA et les Survivants.

Six équipes ont été formées. Voici cinq des six capitaines : Fannie Savard-Marceau (Chicken Balls), Justine Perron représentée par Jessica Girard (Gens Bons), Marie-Anne Tremblay représentée par Jennifer Canuel (Survivants), Serge Bouchard (Revolt) et Éric Tremblay représenté par Agathe Lavoie (NAPA). Absent : Jérome Vallée (Blue Shirt) Photo Johannie Gaudreault

Les organisateurs ont aussi tenu à remercier les nombreux partenaires financiers ayant contribué au projet. L’apport des bénévoles et des employés municipaux qui ont travaillé à la préparation du terrain a aussi été souligné.

« Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés de près ou de loin à repartir la balle à Forestville. Merci aux employés de la Ville de travailler si fort afin que nous ayons un magnifique terrain. […] Amusez-vous, jouez dans le respect et profitez pleinement de ce retour tant attendu de la balle à Forestville », a lancé Marie-Anne Tremblay, au nom des organisateurs, avant le lancer protocolaire effectué par la mairesse Micheline Anctil et Gino Daraîche.

Un des administrateurs de la ligue, Gino Daraîche, accompagné de la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, et de la directrice du service des loisirs, Gina Foster. Photo Johannie Gaudreault

Au terme de la cérémonie, la mairesse Micheline Anctil s’est dite heureuse de voir renaître cette activité sportive.

« On est très heureux des bénévoles et des citoyens qui ont décidé de reformer des équipes. En deux semaines, ils ont réussi la reprise. L’infrastructure était là, la Ville avait investi il y a quelques années. La clientèle n’était plus au rendez-vous, mais là, c’est la reprise. Le conseil en est très, très heureux », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la nouvelle ligue représente également un atout pour la communauté en favorisant les rencontres entre citoyens et travailleurs de passage dans la région.

« C’est gagnant-gagnant. Je parlais même avec des travailleurs qui sont ici pour Hydro-Québec. Le soir, ils cherchent des activités. C’est un rendez-vous, ce sont des rassemblements, des gens qui apprennent à se connaître davantage. Alors bravo, on est tous gagnants. »

La mairesse a rappelé que la municipalité avait investi au cours des dernières années afin de maintenir les installations en bon état, notamment en remplaçant le système d’éclairage après un vol de câbles électriques et en aménageant un bâtiment sanitaire.

« Ça représentait des milliers de dollars. L’infrastructure, qui est de toute beauté et à jour, était inutilisée. La voir revivre, je dois vous dire que nous sommes très satisfaits », a-t-elle souligné.

La Ville contribue également à la relance de la ligue en mettant gratuitement le terrain à la disposition des joueurs et en offrant un soutien financier pour certains travaux d’entretien et d’amélioration des installations.

La nouvelle ligue compte six équipes pour cette première saison. Les matchs seront disputés les lundis et mardis soirs au terrain de balle du parc Charles-Lapointe, marquant ainsi le retour d’une activité sportive qui a longtemps occupé une place importante dans la vie communautaire de Forestville.

Trois arbitres, Gino Daraîche, Érik Robichaud et Marc Sylvestre (absent) et le marqueur Mavrick Robillard-Jean permettent la tenue des parties. Photo Johannie Gaudreault

L’équipe Revolt et son Serge Bouchard affrontait les Blue Shirt lors du match de lancement de la saison. Photo Johannie Gaudreault