(PHOTOS) La balle lente reprend officiellement vie à Forestville
C’est le 6 juillet que les premières parties de la nouvelle ligue de balle mixte de Forestville ont eu lieu. Mais avant, les bénévoles, commanditaires et joueurs ont été remerciés. Sur la photo, on aperçoit quelques commanditaires de la ligue, dont le service des loisirs de Forestville (représenté par la directrice Gina Foster) et la Ville de Forestville (représentée par la mairesse Micheline Anctil). Photo Johannie Gaudreault
La balle lente est officiellement de retour à Forestville. Lundi soir, le terrain du parc Charles-Lapointe a retrouvé son animation d’autrefois alors que la nouvelle ligue de balle lente mixte lançait sa première saison lors d’une cérémonie protocolaire précédant le premier match.
L’événement a réuni les joueurs, les bénévoles, les commanditaires ainsi que des représentants de la Ville de Forestville pour souligner la relance de cette activité, absente depuis environ trois ans.
Les membres du comité organisateur, soit Gino Daraîche, Jessica Girard, Jennifer Canuel, Caroline Tremblay-Brisson et Bélinda Létourneau, ont d’abord été présentés au public, tout comme les arbitres officiels Gino Daraîche, Érik Robichaud et Marc Sylvestre, ainsi que le marqueur Mavrick Robillard-Jean.
Les six équipes qui prendront part à cette première saison ont également été présentées : les Blue Shirt, Revolt, Chicken Balls, Gens Bons, NAPA et les Survivants.
Les organisateurs ont aussi tenu à remercier les nombreux partenaires financiers ayant contribué au projet. L’apport des bénévoles et des employés municipaux qui ont travaillé à la préparation du terrain a aussi été souligné.
« Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés de près ou de loin à repartir la balle à Forestville. Merci aux employés de la Ville de travailler si fort afin que nous ayons un magnifique terrain. […] Amusez-vous, jouez dans le respect et profitez pleinement de ce retour tant attendu de la balle à Forestville », a lancé Marie-Anne Tremblay, au nom des organisateurs, avant le lancer protocolaire effectué par la mairesse Micheline Anctil et Gino Daraîche.
Au terme de la cérémonie, la mairesse Micheline Anctil s’est dite heureuse de voir renaître cette activité sportive.
« On est très heureux des bénévoles et des citoyens qui ont décidé de reformer des équipes. En deux semaines, ils ont réussi la reprise. L’infrastructure était là, la Ville avait investi il y a quelques années. La clientèle n’était plus au rendez-vous, mais là, c’est la reprise. Le conseil en est très, très heureux », a-t-elle déclaré.
Selon elle, la nouvelle ligue représente également un atout pour la communauté en favorisant les rencontres entre citoyens et travailleurs de passage dans la région.
« C’est gagnant-gagnant. Je parlais même avec des travailleurs qui sont ici pour Hydro-Québec. Le soir, ils cherchent des activités. C’est un rendez-vous, ce sont des rassemblements, des gens qui apprennent à se connaître davantage. Alors bravo, on est tous gagnants. »
La mairesse a rappelé que la municipalité avait investi au cours des dernières années afin de maintenir les installations en bon état, notamment en remplaçant le système d’éclairage après un vol de câbles électriques et en aménageant un bâtiment sanitaire.
« Ça représentait des milliers de dollars. L’infrastructure, qui est de toute beauté et à jour, était inutilisée. La voir revivre, je dois vous dire que nous sommes très satisfaits », a-t-elle souligné.
La Ville contribue également à la relance de la ligue en mettant gratuitement le terrain à la disposition des joueurs et en offrant un soutien financier pour certains travaux d’entretien et d’amélioration des installations.
La nouvelle ligue compte six équipes pour cette première saison. Les matchs seront disputés les lundis et mardis soirs au terrain de balle du parc Charles-Lapointe, marquant ainsi le retour d’une activité sportive qui a longtemps occupé une place importante dans la vie communautaire de Forestville.
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