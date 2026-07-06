Un nouveau club de disc golf à Tadoussac

Le Club de Disc Golf Tadoussac est officiellement lancé pour l’été et l’organisation veut trouver des joueurs pour donner un élan au sport dans le village et la région.

En 2019, un essai avait été fait pour lancer le disc golf sur le terrain du Club de golf de Tadoussac, mais avec la pandémie de COVID-19 qui a suivi, le sport n’a pas connu le succès espéré.

« Les paniers étaient déjà là et le terrain était prêt pour le disc golf, mais la pandémie a freiné un peu tout ça », se rappelle Yanick Boily, fondateur du club de disc golf à Tadoussac.

« J’ai pensé que ça pourrait être plaisant de faire découvrir le sport aux gens. Le sport était accessible et disponible sur le terrain déjà, mais personne ne s’en occupait », ajoute-t-il.

Ce dernier jouait régulièrement au disc golf sur le terrain à Tadoussac et il en a profité pour fonder son club cet été.

Il y aura également un tournoi le samedi 29 août. Le club a déjà fait l’acquisition de matériel à son effigie.

Un sport accessible

Le disc golf est la copie conforme du golf traditionnel à une seule exception près, il se joue avec un frisbee et des paniers à la place des trous.

« Normalement, c’est la même affaire qu’au golf. Ça a les mêmes règles et ça peut se jouer en groupe jusqu’à quatre personnes », détaille Yanick Boily.

Ce dernier indique que le club de golf de Tadoussac a de l’équipement en location et que le parcours peut en valoir la peine pour une somme modique.

Il révèle que les neuf trous et l’équipement reviennent à une quinzaine de dollars seulement.

« Les gens de l’extérieur qui connaissent ça ou même les touristes peuvent venir l’essayer. Ce n’est pas dispendieux et le club de golf est équipé pour ça », mentionne le fondateur du club.

Les paniers de disc golf sont déjà en place au terrain de golf à Tadoussac. Photo iStock

Créer une tradition

Yanick Boily a bon espoir que le tournoi du 29 août regroupe les passionnés non seulement d’ici, mais d’un peu partout ailleurs.

« Normalement, il devrait avoir pas mal de participants du Saguenay qui devraient venir jouer et j’ai même approché des gens d’ailleurs comme Montréal », dévoile-t-il.

« Ça devrait quand même avoir du bon sens et j’espère que ça va être la première d’une grande série. On pourra peut-être même en faire deux éditions par été si la demande est là », ajoute M. Boily.

Il n’est pas nécessaire d’encourir les frais pour s’inscrire au club, mais un montant pour le tournoi sera éventuellement déterminé.

« Il n’y a pas de montant pour l’instant, mais il y aura possiblement trois catégories, avancé, débutant et enfants, tout dépendamment de l’intérêt », promet Yanick Boily.

Dans le respect

Puisque les joueurs de disc golf doivent parfois jouer à travers les golfeurs qui fréquentent le terrain, Yanick Boily prescrit une bonne dose de respect.

« S’il y a des groupes qui viennent faire n’importe quoi sur le terrain, ça ne va plus être dans le respect », dit-il.

« Il y a deux parcours à chaque panier et les départs ne commencent pas au même endroit que ceux des golfeurs. On est comme en diagonale par rapport à leur parcours, donc on peut jouer avant ou après eux », mentionne Yanick Boily.

Le fondateur fait savoir que les intéressés pourront rejoindre le club en s’inscrivant sur leur page Facebook.

« Le but, c’est avant tout d’avoir du plaisir, de faire découvrir le sport et bouger », termine-t-il.