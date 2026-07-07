DOSSIER | Agriculture : la météo complique le début de saison sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 6:00 AM - 7 juillet 2026
Temps de lecture :

Des fraises seront disponibles à la vente cette saison. Photo courtoisie

Le printemps tardif et les épisodes de pluie persistants compliquent le début de la saison agricole sur la Côte-Nord. 

À Forestville, l’agricultrice Karine Masseau, propriétaire de Bioferme du Nord depuis 15 ans, constate un important retard dans ses cultures et compose avec une saison qui s’annonce particulièrement courte.

« Cette année, c’est vraiment une remise à neuf », résume-t-elle. En plus des conditions météorologiques défavorables, de forts vents survenus durant l’hiver ont endommagé la grande serre de l’entreprise en arrachant sa toile. Celle-ci sera remplacée seulement au mois d’août, ce qui oblige la productrice à réduire considérablement sa production.

La petite serre demeure toutefois en activité. Des concombres, des tomates italiennes, du thym, de l’ail et de la fleur d’ail seront notamment offerts au cours de la saison, en plus de servir à la transformation de certains produits destinés à la période hivernale.

Karine Masseau souligne que la météo a eu des répercussions à plusieurs niveaux. La récolte des asperges a été compromise par un printemps marqué par l’abondance de neige, suivi d’un réchauffement rapide.

« Normalement, on commence à récolter ça au début du mois de mai. Mais cette année, il y avait encore beaucoup de neige. Après, tout est arrivé trop vite. Ça m’a gâché ma saison des asperges », raconte-t-elle.

La pluie et les températures fraîches ont également retardé le développement de plusieurs cultures. Selon elle, la fleur d’ail accuse environ un mois de retard comparativement aux années précédentes.

« D’habitude, je suis environ deux semaines derrière Montréal. Cette année, j’ai un gros mois de retard », affirme-t-elle.

Karine Masseau est propriétaire de la Bioferme du Nord à Forestville. Photo courtoisie

Malgré ces difficultés, Karine Masseau rappelle que son entreprise est diversifiée, ce qui permet d’atténuer les impacts d’une mauvaise saison agricole. « La saison est courte sur la Côte-Nord. On ne vit pas seulement de notre agriculture », explique-t-elle.

Depuis l’an dernier, Bioferme du Nord ne propose plus ses paniers de légumes. L’entreprise privilégie désormais une production plus ciblée ainsi que la transformation de certains aliments.

En parallèle, la vente de fleurs, de plants de légumes et d’arbres fruitiers connaît un succès qui dépasse les attentes de l’agricultrice.

« Je ne pensais pas faire ça un jour, mais c’est vraiment pour répondre à la demande de ma clientèle. Je suis vraiment contente parce que ça fonctionne bien. »

Elle espère également voir de plus en plus d’arbres fruitiers prendre racine dans la région. « Tous les arbres fruitiers que je ramène ici et que les gens cultivent, c’est ça de plus sur la Côte-Nord. »

Pour la suite de l’été, Karine Masseau souhaite un retour à des conditions plus favorables.

« L’idéal, c’est quand il pleut la nuit et qu’il fait un gros soleil dans le jour. On avait de très belles productions quand c’était comme ça », fait-elle savoir.

Malgré un début de saison difficile, l’agricultrice assure que plusieurs projets sont en préparation pour les prochaines années, sans toutefois vouloir en dévoiler davantage pour le moment.

La grande serre ne sera pas opérationnelle cet été puisqu’elle a été endommagée cet hiver. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

(PHOTOS) La balle lente reprend officiellement vie à Forestville

Actualité

Le 12e féminicide ravive la mobilisation à Baie-Comeau

Actualité Transport

Le futur traversier Rimouski–Forestville presque prêt à prendre la mer vers le Québec

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

(PHOTOS) La balle lente reprend officiellement vie à Forestville

Consulter la nouvelle
Actualité

Le 12e féminicide ravive la mobilisation à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec