DOSSIER | Du retard pour le vignoble de Ragueneau
Le propriétaire du vignoble Domaine Côte du Nord, Adam Desbiens, garde espoir quant au reste de la saison. Photo Morgane Busson
La saison viticole démarre avec du retard sur la Côte-Nord. Entre une fonte des neiges tardive, de fortes intempéries et un manque d’ensoleillement, les conditions météorologiques compliquent le travail des producteurs. Au Domaine Côte du Nord, situé à Ragueneau, le propriétaire Adam Desbiens estime que son vignoble accuse environ une semaine de retard sur une année normale.
« Ce qui nous a surtout retardés, c’est la fonte de la neige. Normalement, au début de mai, je peux entrer dans le vignoble pour préparer les vignes. Cette année, il y avait encore de la neige », explique-t-il.
Ce retard a ralenti le réchauffement du sol et le réveil des vignes au printemps. Les précipitations abondantes qui ont suivi n’ont pas facilité les choses. « On a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de végétation. Ce n’est pas le meilleur des mondes. »
Pour un vignoble, les conditions idéales sont bien différentes. « Le meilleur scénario, ce serait du soleil le jour, un peu de pluie la nuit et des températures autour de 25 degrés. Les grosses chaleurs ne sont pas meilleures : quand il fait plus de 30 degrés, la vigne entre presque en dormance », affirme Adam Desbiens.
Une saison déjà courte
Sur la Côte-Nord, chaque journée compte. Contrairement aux vignobles du sud du Québec, la région dispose d’une durée de croissance beaucoup plus limitée.
« Je dis souvent que dans le sud du Québec, ils font un marathon, tandis qu’on fait un sprint », témoigne le vigneron. « On a environ six semaines de moins pour faire mûrir nos raisins. Si on perd sept jours au printemps, ce retard nous suit jusqu’à la récolte. »
Le producteur espère maintenant que l’automne permettra de récupérer une partie du temps perdu grâce à des températures clémentes jusqu’au début d’octobre, avant les premiers gels, fréquents dans la région.
Malgré tout, il garde espoir. « La saison n’est pas finie. On verra à la récolte comment elle se sera déroulée. »
Si les vignes produisent du raisin, le Domaine Côte du Nord ne commercialise pas encore de vin. Adam Desbiens attend encore d’avoir le financement nécessaire pour lancer une production destinée à la vente.
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