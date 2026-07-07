DOSSIER | Du retard pour le vignoble de Ragueneau

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Par Morgane Busson 7:00 AM - 7 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Le propriétaire du vignoble Domaine Côte du Nord, Adam Desbiens, garde espoir quant au reste de la saison. Photo Morgane Busson

La saison viticole démarre avec du retard sur la Côte-Nord. Entre une fonte des neiges tardive, de fortes intempéries et un manque d’ensoleillement, les conditions météorologiques compliquent le travail des producteurs. Au Domaine Côte du Nord, situé à Ragueneau, le propriétaire Adam Desbiens estime que son vignoble accuse environ une semaine de retard sur une année normale.

« Ce qui nous a surtout retardés, c’est la fonte de la neige. Normalement, au début de mai, je peux entrer dans le vignoble pour préparer les vignes. Cette année, il y avait encore de la neige », explique-t-il.

Ce retard a ralenti le réchauffement du sol et le réveil des vignes au printemps. Les précipitations abondantes qui ont suivi n’ont pas facilité les choses. « On a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de végétation. Ce n’est pas le meilleur des mondes. »

Pour un vignoble, les conditions idéales sont bien différentes. « Le meilleur scénario, ce serait du soleil le jour, un peu de pluie la nuit et des températures autour de 25 degrés. Les grosses chaleurs ne sont pas meilleures : quand il fait plus de 30 degrés, la vigne entre presque en dormance », affirme Adam Desbiens.

Le vignoble Domaine Côte du Nord est le seul sur la Côte-Nord. Photo Morgane Busson

Une saison déjà courte

Sur la Côte-Nord, chaque journée compte. Contrairement aux vignobles du sud du Québec, la région dispose d’une durée de croissance beaucoup plus limitée.

« Je dis souvent que dans le sud du Québec, ils font un marathon, tandis qu’on fait un sprint », témoigne le vigneron. « On a environ six semaines de moins pour faire mûrir nos raisins. Si on perd sept jours au printemps, ce retard nous suit jusqu’à la récolte. »

Le producteur espère maintenant que l’automne permettra de récupérer une partie du temps perdu grâce à des températures clémentes jusqu’au début d’octobre, avant les premiers gels, fréquents dans la région.

Malgré tout, il garde espoir. « La saison n’est pas finie. On verra à la récolte comment elle se sera déroulée. »

Si les vignes produisent du raisin, le Domaine Côte du Nord ne commercialise pas encore de vin. Adam Desbiens attend encore d’avoir le financement nécessaire pour lancer une production destinée à la vente. 

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