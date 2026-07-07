DOSSIER | Moitié moins de rhubarbe aux Jardins de Carmanor

Par Emelie Bernier 11:45 AM - 7 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Les Jardins de Carmanor cultivent la rhubarbe rouge German wine qui a l'avantage de rester rouge à la cuisson. Photo courtoisie Steve Berthiaume

Aux Jardins de Carmanor, le propriétaire Steve Berthiaume a choisi d’abandonner le maraîchage. « C’est fini, le maraîchage c’est un univers que j’ai pas tant aimé, on est trop dépendant de la température », indique-t-il.

L’entreprise située à Ragueneau concentre depuis quelque temps ses activités sur trois produits phares : la rhubarbe, les œufs et les pommes.

« La totalité de la rhubarbe qu’on cultive présentement est vendue à la Microbrasserie Saint-Pancrace pour la production de leur bière Tête de chien », précise M. Berthiaume qui espère augmenter la production dans les prochaines années.

La production 2026 sera toutefois à oublier puisque le printemps pluvieux a réduit de moitié le rendement des plants de rhubarbe de la saison.

« Quand il y a beaucoup de pluie et moins de soleil, les plantes font beaucoup de végétation, mais peu de fruits. On a de grosses feuilles de rhubarbe pour absorber la lumière, mais les tiges sont toutes petites malgré les efforts pour fertiliser, pailler… », se désole-t-il.

L’impact sur le portefeuille n’est pas négligeable. « Au lieu des 2 000 livres prévues, on a récolté 1 000 livres. Ça paraît dans le budget », ajoute Steve Berthiaume.

Il est solidaire avec les éleveurs et les producteurs de foin qui ont un début de saison pénible. « J’avais prévu faire les foins cette année, mais je ne peux même pas aller dans le champ avec le tracteur parce que c’est trop mouillé, ça défonce. On va probablement juste faucher et passer la débroussailleuse. »

Jusqu’ici, le verger semble bien se porter malgré les averses abondantes.

« La pollinisation des pommiers, pour l’instant, ça semble avoir bien été. On travaille avec le Rucher Aux rayons d’or, ils ont mis leur ruche ici. On a de la pollinisation sauvage en plus des ruches. On est content, les pommettes ont l’air de commencer à bien se former », se réjouit le producteur agricole, aussi maire de Ragueneau.

Steve Berthiaume, propriétaire des Jardins de Carmanor. Photo Karianne Nepton-Philippe

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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