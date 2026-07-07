Josée Girard : créer ici et ouvrir des portes 

Alors que plusieurs artistes choisissent les grands centres pour développer leur carrière, Josée Girard a fait le pari inverse. Depuis près de deux décennies, la Baie-Comoise bâtit une carrière sur la Côte-Nord tout en contribuant à faire évoluer les conditions de pratique des artistes en région.

Choisir de vivre de son art sans quitter sa région natale représente un défi que plusieurs artistes hésitent à relever.

Pour Josée Girard, ce choix ne relevait pourtant pas d’un compromis, mais d’une conviction. Comédienne, autrice, metteuse en scène et directrice artistique d’Espace K Théâtre, elle a toujours cru qu’il était possible de créer, rayonner et vivre de son art à partir de la Côte-Nord.

Au fil des années, elle a multiplié les projets, ouvert de nouvelles avenues pour les artistes en région et contribué à faire entendre leur réalité auprès des grandes institutions culturelles québécoises.

Faire entendre la voix des régions

Son engagement est aujourd’hui reconnu bien au-delà de la région. En 2025, elle reçoit le titre d’Artiste de l’année 2024 de la Côte-Nord, décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que la Médaille de l’Assemblée nationale, deux distinctions qui soulignent autant son œuvre que son apport au développement du milieu culturel nord-côtier.

Au sein d’Espace K Théâtre, Josée Girard porte plusieurs chapeaux. Direction artistique, production, communications, création et médiation artistique se côtoient au quotidien dans son travail. Une polyvalence qu’elle considère comme essentielle pour vivre de son art en région. « Je dois élargir ma pratique. Je dois être polyvalente », résume-t-elle.

Cette volonté d’aller plus loin l’a également amenée à défendre la place des artistes en région. Pendant plusieurs années, elle a multiplié les démarches auprès de l’Union des artistes afin que les créateurs établis à l’extérieur des grands centres puissent eux aussi accéder aux formations professionnelles.

Cette année, elle fera d’ailleurs partie des huit artistes retenus pour une classe de maître en écriture dramaturgique, où elle sera la seule représentante de la Côte-Nord.

« C’est important que les propos artistiques régionaux résonnent jusqu’à Montréal », affirme-t-elle.

Ouvrir la voie aux autres

Son parcours se distingue aussi par une vision avant-gardiste. Bien avant que plusieurs enjeux prennent de l’ampleur dans le milieu culturel, Josée Girard développait déjà des projets favorisant le dialogue avec les Premières Nations, les jeunes des milieux défavorisés ou encore les personnes issues de l’immigration.

« Je n’attends pas que le téléphone sonne, je le fais sonner », lance l’artiste.

Les reconnaissances qu’elle a reçues constituent, à ses yeux, une confirmation que cette persévérance en valait la peine. « C’est comme si on me disait : tu as bien fait de tenir bon », confie Mme Girard.

Fidèle à sa volonté de faire progresser son milieu, elle a même proposé au Conseil des arts et des lettres du Québec qu’une reconnaissance matérielle accompagne désormais le prix Artiste de l’année afin d’inspirer la relève. Une suggestion qui a finalement été retenue. « Je voulais qu’un jeune artiste puisse voir que c’était accessible », lance-t-elle.

Les projets se poursuivent d’ailleurs au sein d’Espace K Théâtre. L’organisme mène actuellement des ateliers de médiation artistique auprès des enfants de 3 à 5 ans dans la Manicouagan, prépare un nouveau tour de chant théâtralisé et présente une exposition réalisée avec des personnes vivant avec un traumatisme crânien.

Parallèlement, Josée Girard profitera de sa prochaine formation en écriture dramaturgique pour développer une nouvelle création théâtrale.

Pour elle, choisir de demeurer sur la Côte-Nord n’a jamais été un frein à la création. Ce choix est plutôt devenu le moteur d’une carrière qui continue d’inspirer la relève et de démontrer qu’il est possible de vivre de son art sans quitter sa région.