Un nouveau service de prêt de cannes à pêche au Port de Baie-Comeau

Les personnes qui souhaitent s’initier à la pêche ou profiter d’une journée au quai sans posséder leur propre équipement pourront bientôt le faire grâce à un nouveau service offert par le Port de Baie-Comeau.

À compter du 9 juillet, des cannes à pêche et des vestes de flottaison individuelles (VFI) pourront être empruntées gratuitement au Carrefour maritime.

Pour bénéficier du service, les utilisateurs devront présenter une pièce d’identité valide et remplir un court formulaire avant d’emprunter l’équipement.

Le Port de Baie-Comeau espère ainsi rendre la pêche plus accessible et encourager les citoyens ainsi que les visiteurs à découvrir ou redécouvrir cette activité durant la saison estivale.

« On est très heureux d’offrir ce nouveau service et on espère qu’il donnera à plusieurs le goût de découvrir (ou redécouvrir !) la pêche cet été », souligne l’organisation.

Le Port rappelle également qu’à des fins de sécurité, les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement porter une veste de flottaison lorsqu’ils se trouvent sur le quai.

Ce nouveau service sera offert tout au long de la saison estivale à partir du 9 juillet.

Un rappel des règles de sécurité

Profitant du retour du beau temps et de l’achalandage accru au quai, le Port de Baie-Comeau rappelle également plusieurs règles de sécurité en vigueur afin d’assurer la cohabitation entre les usagers et les activités portuaires.

Il est notamment strictement interdit d’utiliser les échelles, sauf en cas d’urgence, ainsi que de marcher ou de pêcher sur les tripodes de béton qui protègent le quai. Les chambres à houles, situées sous le quai et conçues pour réduire l’effet des vagues, sont également interdites d’accès.

Les enfants de moins de 12 ans doivent porter une veste de flottaison en tout temps lorsqu’ils se trouvent sur le quai. Par ailleurs, la circulation à vélo, en trottinette, en planche à roulettes ou en patins à roulettes n’est pas permise. L’accès au quai est également interdit entre 21 h et 6 h.

Les propriétaires de chiens doivent garder leur animal en laisse en tout temps et ramasser leurs excréments.

Le Port rappelle enfin que, malgré son ouverture au public, le quai demeure un port actif où des véhicules autorisés peuvent circuler pour répondre aux besoins des opérations. Les visiteurs sont donc invités à demeurer vigilants.

« Notre objectif est simple : que tout le monde puisse profiter du quai, passer un bon moment et repartir avec de beaux souvenirs… en toute sécurité ! », conclut l’organisation.