David Coulombe revient à Baie-Comeau comme entraîneur des gardiens du Drakkar

Par Johannie Gaudreault 10:42 AM - 8 juillet 2026
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David Coulombe revient dans sa ville natale comme entraîneur des gardiens pour le Drakkar. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau poursuit la formation de son personnel hockey en vue de la saison 2026-2027 en annonçant la nomination de David Coulombe au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Originaire de Baie-Comeau, David Coulombe effectue ainsi un retour dans sa ville natale après avoir acquis de l’expérience auprès de différentes équipes de hockey au Québec, ainsi qu’au niveau collégial. L’organisation souligne son professionnalisme, sa rigueur et sa volonté constante de perfectionner ses connaissances.

L’entraîneur-chef Patrice Bosch estime que cette embauche viendra renforcer son groupe d’entraîneurs.

« David est un jeune entraîneur passionné, travaillant et entièrement dévoué à son métier. Il aime passer du temps à l’aréna, et sa volonté constante d’apprendre et de se perfectionner lui a permis d’acquérir une précieuse expérience au cours des dernières années, notamment auprès d’équipes du Québec ainsi qu’au niveau collégial. Je suis très heureux de l’accueillir au sein de notre groupe d’entraîneurs », affirme-t-il.

Pour David Coulombe, cette nomination représente également un retour aux sources. Celui qui a grandi à Baie-Comeau aura désormais l’occasion de poursuivre sa carrière au sein de l’organisation qu’il suivait lorsqu’il était jeune.

« Je suis honoré de pouvoir poursuivre mon cheminement comme entraîneur chez moi, à Baie-Comeau. C’est un sentiment de fierté qui m’habite de pouvoir œuvrer dans l’organisation qui a marqué mon enfance. Je tiens sincèrement à remercier Patrice, Jean-François et tous les membres de l’organisation pour leur confiance ; j’en suis très reconnaissant », dit-il.

« J’ai hâte de revoir mon monde, de rencontrer officiellement les membres du personnel et de me mettre au travail en vue de la prochaine saison », souligne le nouvel entraîneur des gardiens.

Le Drakkar souhaite à David Coulombe beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, alors que l’équipe poursuit la préparation de la prochaine saison.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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