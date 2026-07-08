Décès d’une plongeuse de Baie-Comeau à Percé

Par Jean-Philippe Thibault 12:55 PM - 8 juillet 2026
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Stéphany Audet lors d'une plongée précédente. Photo Facebook

Une jeune femme de 28 ans, Stéphany Audet, est décédée des suites d’un accident de plongée le 4 juillet à Percé.

Celle-ci a vraisemblablement été victime d’un malaise alors qu’elle était sous l’eau lors d’une sortie de plongée quelques jours plus tôt, le 1er juillet. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 15 h 30.

« La plongeuse a été transportée dans un état critique de Percé dans le secteur de l’île Bonaventure, explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville. L’enquête est toujours en cours pour essayer de comprendre ce qui s’est passé pendant l’activité de plongée. C’est certain qu’il n’y a pas d’élément criminel là-dedans. »

Sur Facebook, l’entreprise Plongée Percé s’est dite profondément bouleversée par cette perte. « Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui la connaissaient. Aucun mot ne peut refléter l’ampleur de cette épreuve pour eux. »

Leurs opérations ont été suspendues temporairement et étaient reprises le lundi 6 juillet.

Jean-Philippe Thibault

Détenteur d'un baccalauréat en Études littéraires de l'Université du Québec à Rimouski, Jean-Philippe Thibault s'est tourné vers le journalisme dès 2010 à l'hebdomadaire L'Avant-Poste, dans... Lire la suite

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