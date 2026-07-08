Sacré-Coeur : une marche plus pertinente que jamais

La Marche myélome multiple de Sacré-Cœur aura lieu le 12 septembre prochain. L’événement, qui en sera à sa sixième édition, vise à amasser des fonds pour offrir du soutien aux victimes de ce rare cancer du sang ainsi qu’à soutenir la recherche pour y trouver un remède.

En 2025, l’événement avait récolté un montant de 21 000 $, ce qui le rapproche des 100 000 $ amassés depuis sa création.

Marylise Bouchard, l’une des organisatrices de l’événement, dit qu’il n’y a cependant pas d’objectif trop ferme.

« Pour notre sixième édition, on vise encore des chiffres aussi. Par contre, on n’aime pas se donner un objectif, car on n’aime pas être déçu », rapporte-t-elle avec bonne humeur.

« Même si on ramasse 20 000 $ ou 10 000 $, le montant est aussi bon quand même, surtout pour des causes caritatives comme ça », ajoute l’organisatrice.

Toujours pertinente

Marylise Bouchard raconte que l’organisation s’est demandée si elle avait toujours sa place après cinq éditions.

« On se demandait si on faisait tout le temps la même chose et si les gens étaient tannés de notre marche. On s’est rendu compte que la réponse était : non », laisse-t-elle entendre.

Elle rapporte que bien qu’il soit rare, le myélome multiple peut se retrouver dans nos vies assez vite, et ce, sans trop de préavis.

« Ça a encore sa place ce qu’on fait parce que dans les derniers mois seulement, deux citoyens de Sacré-Cœur ont eu un diagnostic du myélome multiple », dévoile-t-elle.

Les organisatrices de la Marche Myélome multiple de Sacré-Cœur. Photo Stéphanie Hovington

Des nouveautés pour 2026

Pour sa sixième année, l’organisation s’est dotée d’une page Facebook officielle.

« C’est pour suivre où on est rendu dans notre collecte et pour rendre ça plus facile pour les gens de connaître nos événements », indique Mme Bouchard.

Cette dernière mentionne que le déjeuner au restaurant Le Bouleau des Escoumins sera de retour cette année, mais que la date n’est pas encore arrêtée.

Depuis quatre ans, le restaurant donne 1 $ par déjeuner vendu durant la journée en plus de doubler le montant.

« On a des partenaires exceptionnels comme ça et plus ça va, plus on en a des nouveaux. Ils sont interpellés par la cause et ils veulent donner eux aussi », se réjouit Marylise Bouchard.

L’organisatrice révèle aussi qu’une série de portraits de gens diagnostiqués avec le myélome multiple sera diffusée sur les réseaux sociaux de l’organisation.

« On veut ramasser des sous, mais on veut aussi sensibiliser et informer. On va leur poser quelques questions, pour en savoir plus sur comment vivre avec le myélome multiple », avance-t-elle.

Carole va bien

Carole Desgagnés, c’est l’élément déclencheur qui a mené à la naissance de la marche myélome multiple de Sacré-Cœur.

Après un diagnostic en 2020, son quotidien a changé drastiquement et elle a dû apprendre à vivre avec cette forme de cancer du sang incurable.

Par chance, toute sa famille est derrière elle et l’accompagne dans ce défi, notamment avec la création de la marche en 2021.

« Je pense que de montrer la force de la famille qu’on avait, ça l’a aidé à passer à travers le processus de l’autogreffe », estime Marylise Bouchard.

Depuis, elle a reçu des traitements et des cellules souches l’attendent à Québec si jamais le cancer venait qu’à réapparaître.

« Le myélome est très bien endormi dans le creux de son corps. Il peut se réveiller à tout moment, car c’est quelque chose de très sournois, mais pour l’instant, on profite de la vie », souffle Marylise Bouchard avec espoir.