Forestville : un promoteur sonde l’intérêt pour un projet de 12 nouveaux logements

Un projet de développement résidentiel pourrait voir le jour à Forestville. La Ville a partagé, le 9 juillet, une publication sur ses réseaux sociaux afin de faire connaître une démarche entreprise par un promoteur immobilier, qui souhaite mesurer l’intérêt de la population pour la construction de 12 logements neufs sur la 1re Avenue.

Selon les informations diffusées, le projet serait réalisé au 10, 1re Avenue et comprendrait un immeuble de 12 logements de style condo. Les unités proposées seraient des 3 ½, 4 ½ et 5 ½.

L’image promotionnelle indique notamment que les logements offriraient une insonorisation supérieure, un stationnement inclus ainsi qu’une grande fenestration. Les loyers seraient affichés « à partir de 1 500 $ par mois ».

Il est toutefois précisé que l’illustration du bâtiment est présentée « à titre indicatif seulement ».

Le promoteur précise qu’il est actuellement en phase d’évaluation de la demande. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec lui afin d’indiquer le type de logement recherché.

La Ville de Forestville a relayé cette publication afin d’informer la population de cette démarche. Aucune échéance pour la réalisation du projet ni calendrier de construction n’ont été annoncés à ce stade. L’initiative demeure conditionnelle à l’intérêt manifesté par les futurs locataires potentiels.