Haute-Côte-Nord : les premières stations de lavage d’embarcations en 2026

L’organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord a réuni ses partenaires pour officialiser le début de son projet de stations de lavage d’embarcations, qui visent à mettre un frein à la prolifération des espèces exotiques envahissantes.

Cette grande messe des partenaires se voulait l’aboutissement d’années de travail avec la MRC La Haute-Côte-Nord et les ZEC du territoire, qui y ont tous donné du leur pour se préparer du mieux possible à l’approche des espèces aquatiques indésirables.

Les deux caisses populaires Desjardins du territoire ont aussi participé au financement du projet. La plus grosse part du gâteau vient du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le total du projet est chiffré à 518 000 $, avec au-dessus de 200 000 $ de la part du ministère et 186 000 $ de la MRC La Haute-Côte-Nord.

Il comprend, en plus de la construction des stations de lavage, des campagnes de sensibilisation pour la population et des frais de mise en place et de fonctionnement.

Disons qu’avec cet important projet, ça augure mal pour les espèces exotiques envahissantes.

Ça s’en vient

C’est le message du directeur général de l’OBV, Bruno Proulx, qui a rappelé au public que bien que la Côte-Nord soit pour le moment relativement épargnée des espèces exotiques envahissantes, les choses pourraient changer assez vite et de manière assez importante.

Les espèces exotiques envahissantes qui progressent dans la province sont la moule zébrée, le myriophylle à épis et le cladocère épineux.

« Quand ils arrivent chez nous, ils sont très compétitifs et ils arrivent à s’implanter à l’intérieur de nos lacs et nos rivières. Tout ça vient menacer nos écosystèmes », a indiqué M. Proulx.

Un exemple de station de lavage permanente pour décontaminer son embarcation. Photo Ozéro

Maintenir une belle pêche

Pour l’instant, l’OBV et les ZEC cherchent des traces de ces espèces et, bonne nouvelle, ils n’en trouvent pas une tonne.

Bruno Proulx a révélé que le lac Gobeil fait présentement figure d’épicentre de cette visite indésirable, avec à sa tête le myriophylle à épis qui a étendu ses longues cannes un peu partout dans le lac.

« Est-ce qu’il y en a ailleurs ? Ce n’est pas impossible », a-t-il souligné. « On sait qu’il y a beaucoup de chasseurs, de pêcheurs et de touristes qui se promènent d’un lac à l’autre et c’est probablement la raison pourquoi il y en a au lac Gobeil aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Mis à part leur abomination visuelle, les espèces exotiques envahissantes ont aussi la fâcheuse tendance de compliquer la vie des poissons.

« Ce qu’on envisage, c’est vraiment au niveau des activités de pêche. On a vraiment une crainte que les espèces envahissantes viennent menacer les activités des ZEC et de pêche dans la région », a-t-il laissé tomber.

Fonctionnement

En 2026, les stations aux ZEC Chauvin et de Forestville seront construites et finalisées à l’automne. En 2027, ce sera au tour de celles du lac Gobeil, de la ZEC Labrieville et de la ZEC Nordique.

Bruno Proulx a indiqué que la réglementation interne sera laissée à disposition des ZEC, qui pourraient décider si le lavage d’embarcations serait obligatoire pour l’accès au territoire. Elles seront responsables de l’opération des stations de lavage ainsi que de la sensibilisation autour de leur utilisation.

Il a donné en exemple le traditionnel car-wash pour illustrer la station en action, le but étant de retirer les morceaux des espèces envahissantes des embarcations pour qu’ils ne reprennent pas vie ailleurs.

« La différence avec ce qu’on utilise pour nettoyer les voitures, c’est qu’on chauffe l’eau et on s’assure de disposer de l’endroit pour éviter que les bouts d’espèces envahissantes ne retournent pas dans les plans d’eau après avoir été enlevés des embarcations », a mentionné le directeur général de l’OBV.