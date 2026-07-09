L’OBV de la Haute-Côte-Nord poursuit sa croissance et multiplie les projets

Par Johannie Gaudreault , Johannie Gaudreault jgaudreault@journalhcn.com 2:03 PM - 9 juillet 2026
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L’assemblée générale annuelle de l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord, tenue le 6 juillet, a permis de présenter un bilan marqué par la croissance de l’organisme et la diversification de ses projets. Photo OBV HCN

Davantage de projets, une expertise de plus en plus sollicitée et des partenariats qui se multiplient : l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord dresse un bilan bien rempli de son année 2025-2026.

Son rapport annuel, présenté lors de l’assemblée générale du 6 juillet, met en lumière une organisation en pleine croissance.

Le directeur général, Bruno Proulx, souligne que cette progression reflète la confiance grandissante des partenaires envers l’expertise développée par l’organisme.

Parmi les réalisations marquantes de l’année, l’OBVHCN met notamment de l’avant l’obtention d’un mandat de caractérisation écologique confié par Hydro-Québec, ainsi que sa participation aux consultations entourant le futur Plan climat de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Le président du conseil d’administration, François Fortin, estime également que l’organisme s’est solidement structuré au cours de la dernière année. Il souligne que l’augmentation des mandats a nécessité l’agrandissement de l’équipe, tout en rappelant les défis liés au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre dans le secteur environnemental.

Le rapport rappelle que l’OBVHCN couvre un territoire de plus de 26 400 km², comprenant dix bassins versants majeurs, trois MRC, huit municipalités et trois communautés autochtones. Sa mission consiste à favoriser la gestion intégrée, la mise en valeur et la protection de l’eau douce grâce à la concertation, à son expertise et à la sensibilisation du public.

Le Plan directeur de l’eau au cœur des actions

L’année 2025-2026 a également été consacrée à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE), déposé en mars 2024.

L’OBVHCN indique avoir poursuivi l’élaboration du plan d’action, évalué l’engagement des différents acteurs du territoire et continué ses efforts de promotion du document, bien que celui-ci fasse toujours l’objet d’une consultation interministérielle au gouvernement du Québec.

L’organisme a aussi poursuivi le déploiement de sa stratégie de mobilisation afin de renforcer la concertation entre les différents utilisateurs de l’eau. Celle-ci prévoit notamment la production de capsules vidéo éducatives et des activités de sensibilisation destinées au grand public.

Des projets partout sur le territoire

Le rapport met en lumière les nombreux mandats réalisés au cours de l’année. L’OBVHCN a notamment poursuivi les analyses de puits privés, réalisant 31 analyses d’eau chez des citoyens de la région.

L’équipe a également assuré le suivi de la qualité de l’eau dans différentes rivières, même si certains programmes gouvernementaux ont pris fin en cours d’année.

Les suivis se sont poursuivis sur les rivières des Escoumins et du Moulin à Baude, tandis que des bénévoles ont continué de mesurer la transparence des lacs Gobeil, Saint-Onge et des Cœurs dans le cadre du Réseau de suivi volontaire des lacs.

Parmi les projets d’envergure, la restauration de la rivière des Escoumins occupe une place importante.

Réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont Minerai de fer Québec, la Municipalité des Escoumins, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, l’UQAC et la Corporation de gestion de la rivière à saumon des Escoumins, ce projet s’échelonnera sur plusieurs années. Les premiers travaux préparatoires ont été amorcés à l’automne 2025.

L’OBVHCN a également participé à plusieurs projets de caractérisation écologique, de suivi des habitats aquatiques, de biodiversité, de suivi des milieux côtiers et d’évaluation de la qualité des habitats du poisson sur différents territoires de la Haute-Côte-Nord et de la Côte-Nord.

Une présence accrue auprès du public

En plus de ses interventions sur le terrain, l’organisme a poursuivi ses activités de sensibilisation auprès de la population.

Le rapport fait état de cinq communiqués de presse diffusés, cinq entrevues à la radio CHME et trois entrevues à TVR7. Sa page Facebook comptait 1 419 abonnés au 31 mars 2026, soit une hausse de 134 abonnés en un an. Les 37 publications réalisées ont rejoint plus de 113 000 personnes.

Au cours de l’année, l’OBVHCN a aussi organisé plusieurs activités de nettoyage, des campagnes d’information sur les systèmes septiques, des initiatives auprès du milieu agricole, des ateliers éducatifs ainsi que les activités du Mois de l’eau, poursuivant ainsi son objectif de rapprocher les citoyens des enjeux liés à la protection des ressources en eau.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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