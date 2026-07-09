Nouvelle activité : 12 heures de danse country pour Centraide Côte-Nord 

Centraide Côte-Nord tiendra une nouvelle activité de financement au mois d’août à Baie-Comeau : un jamboree de danse country.

L’activité proposera 12 heures de danse country en continu. Elle aura lieu le 8 août à la Boulathèque de Baie-Comeau, dans le cadre de l’activité Place LaSalle en mode piéton.

Cette initiative mobilise plusieurs groupes autour d’une même cause.

Plusieurs écoles de danse country de la région seront présentes, dont Les danseurs country Cajean (Caroline Tremblay), Danse country 4 You & Drew (Kathy et Andrew) et Danse country Pointe-Lebel (Ariane Deraps).

Notons aussi la participation de Danse country Pointe-aux-Outardes (Léanne Lavallée) et Danse country Bar 760 (Jacinthe Migneault).

Au programme, il y aura aussi un encan chinois et un souper méchoui.

Le jamboree est organisé au profit de Centraide Côte-Nord et les sous amassés serviront à soutenir les organismes et les personnes vulnérables de la région.