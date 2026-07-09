Référendum à Pessamit : 23 réponses aux questions des électeurs

À quelques jours du référendum sur l’Entente de Nouvelle Relation concernant le développement énergétique (Entente Aishkat), le Conseil des Innus de Pessamit a diffusé un document de questions et réponses afin d’éclairer les membres de la communauté sur les principaux enjeux du projet.

Cette publication survient dans un contexte où plusieurs citoyens ont exprimé des interrogations sur le contenu de l’entente, alors que certains ont également demandé le report du scrutin prévu le 12 juillet.

Le document, diffusé sur les réseaux sociaux, présente 23 questions accompagnées des réponses du Conseil. Celui-ci indique reconnaître « qu’il est normal qu’une entente de cette importance soulève de nombreuses questions » et rappelle que « les membres ont le droit de comprendre pleinement ce qui leur est proposé avant de se prononcer ».

Le Conseil ajoute qu’« une décision de cette importance mérite un dialogue ouvert, respectueux et fondé sur des faits » et précise que le document vise à répondre aux principales interrogations exprimées au cours des dernières semaines.

Parmi les questions abordées figure celle des décennies d’exploitation hydroélectrique du Nitassinan de Pessamit. Le Conseil soutient que l’entente proposée constitue « la première proposition de règlement global visant à reconnaître près de 70 ans d’exploitation hydroélectrique du Nitassinan de Pessamit », tout en établissant « une nouvelle relation de collaboration pour les projets énergétiques à venir ».

Le document répond également aux préoccupations concernant les retombées financières. Selon les informations fournies, le gouvernement du Québec verserait 632 millions de dollars sur une période de dix ans, tandis qu’Hydro-Québec contribuerait à hauteur de 100 millions de dollars sur quatre ans, puis 12 millions de dollars par année, indexés à 2 %, pour une durée minimale de 50 ans.

Le Conseil évalue ainsi le montant garanti à environ 2,8 milliards de dollars, auquel pourraient s’ajouter des revenus provenant de futurs projets de développement énergétique.

Par ailleurs, le Conseil précise que le potentiel économique global de l’entente est évalué à environ 7 milliards de dollars sur une période de 50 ans, en tenant compte des revenus éventuels associés aux futurs projets.

Plusieurs réponses visent également à rassurer les électeurs quant aux conséquences juridiques de l’entente. Le Conseil affirme notamment qu’un vote favorable ne ferait pas disparaître les droits ancestraux ni les droits protégés par la Constitution.

« Les droits ancestraux et les droits protégés par la Constitution ne disparaissent pas. Il est important de distinguer que l’entente règle certains différends précis. Elle n’efface pas les droits collectifs et ancestraux », peut-on lire.

Le document précise aussi que l’entente ne constituerait pas une approbation automatique des futurs projets énergétiques. Chaque projet devrait continuer de franchir les différentes étapes réglementaires, environnementales et administratives prévues par les lois et pourrait faire l’objet de consultations additionnelles.

Le Conseil indique également que l’entente prévoit de nouveaux mécanismes de collaboration avec Pessamit, notamment la création d’un bureau de consultation, d’un comité stratégique et d’un comité permanent de mise en œuvre afin d’assurer une participation plus précoce de la communauté dans les projets de développement.

Les élus rappellent que les activités d’information se poursuivront jusqu’au jour du référendum. Des rencontres, des capsules d’information, des documents explicatifs et des périodes de questions sont offertes afin de permettre aux membres de prendre « une décision éclairée ».

Le référendum se tiendra le dimanche 12 juillet, de 8 h à 18 h, au gymnase de l’école primaire Nussim. Les membres qui ne peuvent se présenter en personne pourront également voter à distance le samedi 11 juillet, sur rendez-vous.