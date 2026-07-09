St-Marc Pardu dans l’bois : quatre jours de musique prennent leur envol ce soir

Le Festival St-Marc Pardu dans l’bois lance officiellement sa cinquième édition ce jeudi 9 juillet à Saint-Marc-de-Latour.

Pendant quatre jours, les festivaliers sont attendus en forêt pour une programmation musicale variée, des animations ambulantes, un concours de camping et des services bonifiés afin de profiter de l’événement en toute sécurité.

Le coup d’envoi sera donné à 19 h avec Dédé Fortin avant les brumes, un spectacle hommage aux Colocs. La première soirée se poursuivra à 21 h avec Dany Nicolas, tandis que William Deslauriers, Dave Bourgeois et Nordik Soundsystem assureront l’animation musicale à différents moments de la soirée.

Vendredi, la scène principale accueillera Capitaine Salaud (18 h), Bernard Adamus (20 h) et L’Expédition (22 h), avec un hommage aux Cowboys Fringants.

Samedi, Blackoz ouvrira la soirée dès 18 h, suivi de The Dams et de Groovy Aardvark, tête d’affiche de cette troisième journée.

Les activités se concluront dimanche avec le traditionnel « Déjeuner des hangovers », qui marquera la fin de cette cinquième édition.

Des animations sur tout le site

Au-delà des spectacles, les organisateurs promettent une ambiance animée tout au long du festival. Des artistes multidisciplinaires déambuleront sur le site afin de surprendre les festivaliers. Parmi eux, Burt Love fera partie des animations prévues, en plus d’autres artistes qui apparaîtront à différents endroits du terrain.

Le camping sera également à l’honneur grâce au concours « Pimp ton camping », qui invite les participants à transformer leur emplacement en véritable œuvre créative. Les campeurs pourront courir la chance de remporter plus de 2 500 $ en prix offerts par plusieurs partenaires régionaux.

Afin de favoriser des retours sécuritaires, Taxi Forest assurera un service de transport du jeudi au dimanche. Deux véhicules et trois à quatre chauffeurs seront disponibles tout au long du festival. Les festivaliers pourront réserver un transport en composant le 418 587-3842.

Les organisateurs invitent finalement les amateurs de musique à venir vivre quatre jours de spectacles, de camping et d’activités en pleine nature pour souligner la cinquième édition de St-Marc Pardu dans l’bois.