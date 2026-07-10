Chats errants : Portneuf-sur-Mer opte pour la prévention

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 10 juillet 2026
Temps de lecture :

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer est aux prises avec un problème de chats errants. Photo Pixabay

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer ne mettra pas en place, pour l’instant, une opération de stérilisation des chats errants. 

Réunis en séance ordinaire le 8 juillet, les élus ont indiqué qu’une soumission obtenue auprès d’une clinique vétérinaire mobile représente une dépense jugée importante, en plus de soulever des défis logistiques.

Le dossier avait été amorcé au printemps dernier à la suite de préoccupations exprimées par des citoyens concernant la présence de chats errants dans le village. Afin d’évaluer les possibilités d’intervention, la Municipalité a communiqué avec une clinique vétérinaire mobile desservant la Haute-Côte-Nord.

Selon les informations présentées au conseil, une journée de stérilisation permettant de traiter jusqu’à 22 animaux, soit 12 femelles et 10 mâles, coûterait 6 240 $, taxes incluses, environ 283 $ par animal. À cette facture pourraient également s’ajouter des frais d’hébergement.

Au-delà du coût, la Municipalité souligne que la capture des animaux représente un obstacle important. Les chats devraient être capturés dans les 24 heures précédant l’intervention de la clinique, une opération qui nécessiterait des ressources dont elle ne dispose pas.

« Nous ne possédons malheureusement pas la main-d’œuvre requise pour la capture de ces animaux, lesquels, par leur désignation, ne sont pas socialisés », a expliqué le conseiller André Emond lors de la séance.

Les élus estiment que cette réalité est partagée par plusieurs municipalités de la région. Dans ce contexte, ils misent plutôt sur la sensibilisation des propriétaires d’animaux.

La Municipalité invite ainsi les citoyens dont les chats circulent librement à l’extérieur à s’assurer qu’ils sont stérilisés et adéquatement vaccinés afin de contribuer à limiter la prolifération des chats errants.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

St-Marc Pardu dans l’bois : quatre jours de musique prennent leur envol ce soir

Actualité Premières Nations

Référendum à Pessamit : 23 réponses aux questions des électeurs

Actualité Économie

Pont sur le Saguenay : Montigny réitère son engagement envers le projet

Emplois vedettes

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

St-Marc Pardu dans l’bois : quatre jours de musique prennent leur envol ce soir

Consulter la nouvelle
Actualité Premières Nations

Référendum à Pessamit : 23 réponses aux questions des électeurs

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec