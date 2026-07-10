Chats errants : Portneuf-sur-Mer opte pour la prévention

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer ne mettra pas en place, pour l’instant, une opération de stérilisation des chats errants.

Réunis en séance ordinaire le 8 juillet, les élus ont indiqué qu’une soumission obtenue auprès d’une clinique vétérinaire mobile représente une dépense jugée importante, en plus de soulever des défis logistiques.

Le dossier avait été amorcé au printemps dernier à la suite de préoccupations exprimées par des citoyens concernant la présence de chats errants dans le village. Afin d’évaluer les possibilités d’intervention, la Municipalité a communiqué avec une clinique vétérinaire mobile desservant la Haute-Côte-Nord.

Selon les informations présentées au conseil, une journée de stérilisation permettant de traiter jusqu’à 22 animaux, soit 12 femelles et 10 mâles, coûterait 6 240 $, taxes incluses, environ 283 $ par animal. À cette facture pourraient également s’ajouter des frais d’hébergement.

Au-delà du coût, la Municipalité souligne que la capture des animaux représente un obstacle important. Les chats devraient être capturés dans les 24 heures précédant l’intervention de la clinique, une opération qui nécessiterait des ressources dont elle ne dispose pas.

« Nous ne possédons malheureusement pas la main-d’œuvre requise pour la capture de ces animaux, lesquels, par leur désignation, ne sont pas socialisés », a expliqué le conseiller André Emond lors de la séance.

Les élus estiment que cette réalité est partagée par plusieurs municipalités de la région. Dans ce contexte, ils misent plutôt sur la sensibilisation des propriétaires d’animaux.

La Municipalité invite ainsi les citoyens dont les chats circulent librement à l’extérieur à s’assurer qu’ils sont stérilisés et adéquatement vaccinés afin de contribuer à limiter la prolifération des chats errants.