Disparition de Simon Leblanc à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:57 PM - 10 juillet 2026
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La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Simon Leblanc, 34 ans de Baie-Comeau. Photo Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Simon Leblanc, 34 ans de Baie-Comeau. Ce dernier est disparu depuis plus d’une semaine. 

La SQ mentionne que Simon Leblanc a été vu pour la dernière fois vers le 25 juin, vers 11 h, dans le secteur de l’avenue de Maisonneuve à Baie-Comeau.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », écrit la SQ par voie de communiqué. 

Description de Simon Leblanc :

Taille : environ 1,75 m (5 pi 7 po)

Poids : 73 kg (160 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bleus

Toute personne qui apercevrait Simon Leblanc doit communiquer avec le 911. Les personnes qui possèdent des informations pouvant aider la SQ à retrouver l’homme peuvent appeler, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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