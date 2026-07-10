Portneuf-sur-Mer : conseil municipal en bref

Au-delà du dossier des chats errants, les élus de Portneuf-sur-Mer ont adopté plusieurs résolutions lors de la séance ordinaire du 8 juillet. Création d’un comité pour le 125e anniversaire de la municipalité, aide financière aux familles utilisant le camp de jour de Longue-Rive, embauches estivales et travaux municipaux figuraient notamment à l’ordre du jour.

Portneuf-sur-Mer prépare son 125e anniversaire

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer amorce les préparatifs entourant son 125e anniversaire. Le conseil municipal a officialisé la création d’un comité chargé de planifier et de coordonner les activités commémoratives. Celui-ci pourra être composé d’élus municipaux et de citoyens et aura pour mandat de proposer des initiatives mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la municipalité. Les élus ont également invité la population à se procurer le livre Au cœur des Mille-Vaches, de Nataly Brisson, qui sera disponible à compter du 18 juillet.

Une aide pour les familles

Les familles de Portneuf-sur-Mer dont les enfants sont inscrits au camp de jour de Longue-Rive recevront une aide financière de 100 $ par enfant. Le conseil municipal a adopté cette mesure afin de compenser les frais supplémentaires exigés aux non-résidents. La Municipalité rappelle qu’elle ne peut offrir de camp de jour sur son territoire cette année en raison d’un manque de ressources humaines et organisationnelles. L’aide sera versée sur présentation d’une preuve d’inscription.

Quatre terrains municipaux attribués

Le conseil a entériné les résultats du tirage au sort tenu le 29 juin pour l’attribution de quatre terrains municipaux mis en vente. Les terrains ont été attribués à Alain Saint-Gelais, Julie Tremblay, Sandrine Amond et Karl Lebel.

Réparation du réseau d’eau potable

Une dépense de 7 258,77 $, taxes incluses, a été autorisée pour le remplacement d’un moteur et d’une pompe du système d’eau potable. Les travaux ont été réalisés en urgence afin d’assurer la continuité du service.

Trois embauches pour la saison estivale

En marge du programme Emplois d’été Canada, la Municipalité a confirmé l’embauche de Liam Rompré et Loanne Fortin au bureau d’accueil touristique ainsi que d’Elliot Perron comme préposé à la location des équipements nautiques.

Rassemblement de voitures antiques

La troisième édition du rassemblement de voitures antiques se déroulera le 11 juillet, de 9 h 30 à 15 h, au parc Jean-Maurice-Martel. L’activité familiale est gratuite et sera remise au lendemain en cas de pluie.

Fermetures estivales

La bibliothèque municipale sera fermée pour la saison estivale après le 10 juillet et rouvrira le 14 septembre. La salle de quilles est également fermée au public pour l’été, mais demeurera accessible sur réservation pour des activités familiales.

Formation et travaux municipaux

Les élus ont notamment autorisé l’inscription d’un employé à la formation ASP Construction, le remboursement des frais de déplacement du directeur général pour une formation de perfectionnement ainsi que l’octroi d’un contrat de 10 842 $ pour une inspection télévisée pour la réfection des services de la rue Emond.