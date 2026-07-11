Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Lorsqu’on prononce le mot croisière, l’imagination fait souvent ses valises vers les Caraïbes. On pense aux eaux turquoise, aux cocktails ornés de petits parasols et aux immenses paquebots où l’on risque davantage de se perdre que dans une forêt boréale.

Je dois avouer que j’étais moi aussi victime de ce cliché. Une croisière, dans ma tête, ne pouvait se faire qu’au soleil, quelque part entre deux îles exotiques. Puis j’ai découvert que la Côte-Nord avait, elle aussi, sa propre croisière.

Et quelle croisière.

Ici, pas de glissades d’eau géantes ni de spectacles de patinage artistique à bord. À la place, on embarque sur le Bella Desgagnés, un impressionnant cargo-mixte qui sillonne le Saint-Laurent et dessert l’île d’Anticosti ainsi que les villages de la Basse-Côte-Nord.

Une croisière qui ressemble beaucoup plus à un voyage qu’à une simple escapade.

Dès les premiers kilomètres, on comprend que l’expérience sera différente. Le bateau avance tranquillement, sans précipitation, comme s’il refusait lui aussi de brusquer les paysages. Le fleuve s’étire à perte de vue, les falaises succèdent aux longues côtes sauvages et les villages apparaissent au loin comme de petites parenthèses colorées posées entre mer et forêt.

On réalise rapidement que certaines de ces communautés ne sont accessibles que par bateau ou par avion.

Et tout à coup, la notion de distance prend un tout autre sens.

Le Bella Desgagnés n’est d’ailleurs pas un navire comme les autres. Bien sûr, les voyageurs y trouvent tout le confort nécessaire : des cabines accueillantes, une salle à manger où les produits de la mer sont à l’honneur, plusieurs salons pour admirer le paysage, une boutique et même un pont extérieur où il fait bon s’installer lorsque le vent se montre coopératif.

Mais ce bateau remplit surtout une mission essentielle. Il transporte les habitants, les visiteurs… et la vie elle-même.

Pendant que les passagers admirent les paysages, l’équipage charge et décharge les marchandises destinées aux villages côtiers. Des matériaux de construction, des aliments, des colis, parfois même des véhicules : tout ce qui permet à ces communautés de poursuivre leur quotidien transite par le navire.

Observer ce ballet parfaitement orchestré est presque aussi fascinant que les paysages eux-mêmes. On comprend que l’on ne participe pas simplement à une croisière touristique. On embarque à bord d’un véritable trait d’union entre les communautés nord-côtières.

Et c’est probablement ce qui rend cette aventure si unique.

Au fil des escales, les noms résonnent comme une invitation au voyage : Port-Menier, Natashquan, La Romaine, Saint-Augustin, La Tabatière, Blanc-Sablon…

Des villages dont on entend parfois parler sans jamais vraiment les imaginer. Mais depuis le pont du navire, ils prennent vie.

On aperçoit les quais s’animer à l’arrivée du bateau, les habitants venus accueillir des proches ou récupérer une livraison, les enfants qui saluent les passagers. Chaque arrêt raconte une petite histoire. Chaque escale rappelle que la Côte-Nord ne s’arrête pas là où se termine la Route 138.

Elle continue, encore et encore, portée par le fleuve. Je crois que c’est précisément ce que j’aime dans cette façon de voyager. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les avions raccourcissent les distances, les voitures avalent les kilomètres et nous cherchons constamment le chemin le plus rapide.

Le Bella Desgagnés fait exactement l’inverse. Il nous oblige, ou plutôt il nous offre le luxe, de ralentir. On regarde enfin le fleuve au lieu de simplement le longer. On observe les oiseaux marins jouer dans les courants. Avec un peu de chance, une baleine vient souffler au loin, comme pour rappeler que nous sommes ici chez elle. Et pendant quelques jours, le téléphone cesse enfin d’être la principale attraction.

Je suis convaincue qu’il existe des voyages dont on se souvient surtout pour leur destination. Et puis il y a ceux dont on se rappelle pour le chemin parcouru. Cette croisière appartient sans hésitation à la deuxième catégorie.

Car au fond, le Bella Desgagnés ne transporte pas seulement des passagers entre Rimouski, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Natashquan ou Blanc-Sablon, il transporte aussi des histoires.

Celles des villages isolés, des familles qui vivent au rythme du fleuve, des équipages qui assurent cette desserte essentielle été comme hiver et des voyageurs qui découvrent une Côte-Nord encore plus vaste, plus authentique et plus surprenante qu’ils ne l’imaginaient.

Alors cet été, si l’envie vous prend de partir en croisière, ne cherchez peut-être pas forcément les palmiers.

Le plus beau voyage pourrait bien commencer ici, sur le Saint-Laurent, là où le fleuve devient une route, où les villages racontent leur histoire à chaque escale et où l’on découvre que l’aventure n’a pas toujours besoin de traverser un océan.

Parfois, elle navigue simplement le long de la Côte-Nord.

Bien à vous,

Charlotte, votre rêveuse officielle des grands espaces, qui est désormais persuadée qu’une croisière peut être tout aussi dépaysante sans quitter le Québec… et qu’un cargo peut parfois faire rêver autant qu’un paquebot.