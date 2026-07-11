L’Ancien magasin général de Godbout met la clé sous la porte

Par Karianne Nepton-Philippe 1:03 PM - 11 juillet 2026
Temps de lecture :

L’Ancien magasin général de Godbout ferme ses portes.  Photo Johannie Gaudreault

Les propriétaires de l’Ancien magasin général de Godbout annoncent la fermeture définitive du commerce. 

C’est dans une publication Facebook qu’ils partagent la nouvelle. 

« Cette décision est directement liée à des problèmes touchant nos installations septiques et aux exigences du ministère de l’Environnement. Nous avons cherché des solutions et nous nous sommes battus jusqu’au bout pour éviter d’en arriver là », peut-on y lire. 

Tous les spectacles prévus au calendrier de l’Ancien magasin général sont donc annulés et seront remboursés. 

Les propriétaires précisent ceci que toute demande de remboursement, pour les gens qui possèdent des billets, doit se faire par courriel (ancienmagasingeneral@gmail.com).

« Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont encouragés au fil du temps. Vous avez fait de cet endroit un lieu rempli de musique, de rencontres, de rires et de souvenirs inoubliables. Nous garderons ces moments précieusement », est-il écrit dans la publication Facebook. 

Annulation pour Patrick Norman et Nathalie Lord

Le Bistro la Marée Haute informe par ailleurs que les spectacles de Patrick Norman et Nathalie Lord, prévus les 22, 23 et 24 juillet, sont annulés.

Ces spectacles étaient organisés par l’Ancien magasin général de Godbout. 

Le Bistro la Marée Haute a expliqué ceci, par Facebook : « Le Bistro La Marée Haute agissait uniquement à titre de prestataire dans le cadre de cet événement, mandaté pour la fourniture du repas et la location de la salle. Ni le Bistro, ni Patrick Norman, ni Nathalie Lord n’ont reçu de paiement préalable à la tenue de ces représentations. À ce jour, nous sommes sans nouvelles de l’organisateur. Par respect envers les personnes ayant réservé, nous avons préféré annuler l’événement plutôt que de maintenir une activité entourée d’autant d’incertitude. »

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Tourisme

Tourisme Baie-Comeau : les coups de cœur des touristes

Actualité Culturel

(PHOTOS) La musique des Cowboys Fringants s’empare de St-Marc Pardu dans l’bois

Actualité Transport

L’autopartage, ça vous parle ?

Emplois vedettes

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Tourisme

Tourisme Baie-Comeau : les coups de cœur des touristes

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

(PHOTOS) La musique des Cowboys Fringants s’empare de St-Marc Pardu dans l’bois

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec