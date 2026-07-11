Le seul vignoble sur la Côte-Nord

Lorsque Adam Desbiens a commencé à s’intéresser à la viticulture il y a une quinzaine d’années, peu de gens croyaient qu’un vignoble pouvait voir le jour sur la Côte-Nord. Aujourd’hui, le Domaine Côte du Nord compte quelque 7 000 vignes et poursuit son développement.

L’idée prend forme en 2010, alors que le Nord-Côtier entreprend ses premières recherches et expérimentations. Le domaine est officiellement fondé en 2015, mais les premières années sont consacrées à l’essai de différentes variétés de vigne.

« On s’est fait regarder de travers. Tout le monde trouvait que c’était un peu farfelu et qu’on n’y arriverait pas », raconte le propriétaire du Domaine Côte du Nord, Adam Desbiens.

Près d’une trentaine de cépages sont testés avant que le producteur ne trouve ceux qui s’adaptent aux conditions de la région. La plupart sont finalement arrachés, ne laissant place qu’à deux cépages à courte saison, originaires de Russie.

« Il n’y a aucun autre vignoble au Québec qui cultive ces cépages-là. Ils ne sont même pas disponibles dans les pépinières. On les multiplie nous-mêmes », précise Adam Desbiens.

Aujourd’hui, le propriétaire du vignoble vise une plantation de 15 000 vignes. En parallèle, il cultive aussi du cassis, ainsi qu’une petite production de fraises, et vend du raisin de table.

Étape par étape

Si le vignoble existe depuis plusieurs années, le domaine ne commercialise toujours pas de vin.

Ce choix est en partie voulu : Adam Desbiens a d’abord souhaité développer une plantation suffisamment importante avant d’investir dans les installations nécessaires à la transformation.

Le projet représente près de 500 000 $, incluant les plantations, les équipements et la future cuverie. Les installations de vinification, la transformation du raisin en vin, nécessitent à elles seules environ 300 000 $.

Le producteur affirme avoir trouvé une partie du financement, mais attend toujours une réponse concernant des demandes de subventions qui lui permettraient de compléter son projet.

En attendant, il produit chaque année des microcuvées pour perfectionner ses recettes, sans pouvoir les commercialiser. « On fait des essais. On a déjà trois recettes qui sont prêtes : un blanc, un rosé et un gris », précise le vigneron.

Le Domaine Côte du Nord compte actuellement 7 000 plants de vigne. Photo Morgane Busson

Un deuxième emploi

Le Domaine Côte du Nord ne constitue pas encore une source de revenus suffisante. Adam Desbiens travaille donc à temps plein dans le domaine de l’économie sociale tout en consacrant entre 35 et 40 heures par semaine à son vignoble.

« On vit serré, mais on réussit quand même à investir un peu chaque année dedans. J’ai aussi un petit groupe d’investisseurs qui ont investi », précise-t-il.

Les soirées, les fins de semaine et même les vacances sont consacrées aux travaux dans les champs. Ses quatre enfants participent également au projet familial, tout comme quelques proches.

À long terme, le raisin de table ne représentera qu’une faible partie des activités du domaine. L’objectif reste la production de vin.

Le cassis occupe aussi une place grandissante dans les projets de l’entreprise. Une première recette de sirop a déjà été développée et Adam Desbiens souhaite éventuellement produire un vin de cassis. « Les gens connaissent peu le cassis ici, mais une fois qu’ils y goûtent, ils adorent. »

Un vigneron autodidacte

À l’origine, Adam Desbiens n’était pas issu du milieu viticole. Il s’est formé au fil des années, grâce aux livres, aux vidéos sur YouTube et à plusieurs formations spécialisées.

Malgré les défis financiers et les nombreuses années d’attente, il affirme ne jamais avoir envisagé d’abandonner son projet. « On est rendus dans la dernière ligne droite. J’ai hâte de pouvoir commercialiser nos vins et de les faire découvrir aux gens. »

Après plus d’une décennie de travail, le Domaine Côte du Nord approche de l’étape que son fondateur attend depuis longtemps : transformer ses raisins en bouteilles et montrer qu’un vignoble peut bel et bien exister sur la Côte-Nord.