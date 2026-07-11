(PHOTOS) La musique des Cowboys Fringants s’empare de St-Marc Pardu dans l’bois

Par Johannie Gaudreault 11:56 AM - 11 juillet 2026
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Le groupe L’Expédition — Hommage aux Cowboys Fringants a fait plaisir à la foule de St-Marc Pardu dans l’bois en interprétant Le shack à Hector. Photo Johannie Gaudreault

C’était la deuxième soirée du festival St-Marc Pardu dans l’bois hier sur les terres de la famille Lavoie et la foule de près de 1 000 personnes a chanté à tue-tête les chansons des Cowboys Fringants.

Quoi de mieux pour mettre le party dans la place que Le shack à Hector ? Les « Oui monsieur ! » se sont fait entendre sans que le chanteur du groupe L’Expédition – Hommage aux Cowboys Fringants ait à la demander. 

Les succès du groupe culte du Québec se sont enchaînés les uns après les autres. Les festivaliers se sont fait un plaisir de les chanter avec les musiciens qui ont apprécié l’ambiance et l’énergie des Nord-Côtiers. 

Le public en redemandait encore et encore. 

Les plus grands succès des Cowboys Fringants ont fait chanter le public du début à la fin. Photo Johannie Gaudreault

Juste avant, c’est un Bernard Adamus enjoué et heureux d’être là qui s’est présenté sur la scène principale du festival. Il a fait des allusions à ses dernières années plus difficiles tout en demeurant dans l’humour. 

L’auteur-compositeur-interprète a lui aussi chanté ses plus grands succès comme Brun — la couleur de l’amour, La question à 100 piasses, La part du diable, Le scotch goûte le vent et Hola les lolos. Il a ouvert son spectacle avec Acapulco, une de ses pièces qui a notamment passé à la radio.

Bernard Adamus était tout sourire sur la scène de St-Marc Pardu dans l’bois. Photo Johannie Gaudreault

Pour mettre le public dans l’ambiance, Dave Bourgeois et William Deslauriers sont montés sur scène accompagnés de leurs musiciens, dont Marco Bouchard de Forestville. Le chanteur baie-comois, qui a participé à Star Académie en 2003, a entre autres dévoilé une nouvelle composition. 

William Deslauriers, qui a lui aussi fait partie de Star Académie, mais en 2009, a interprété des chansons qui l’ont fait connaître, soit No woman, no cry de Bob Marley et Je lève mon verre. Les festivaliers déjà présents n’ont pas eu de difficulté à se souvenir des paroles.

Dave Bourgeois et William Deslauriers, accompagnés de leurs musiciens, dont Marco Bouchard de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

Ce soir, le 11 juillet, ce sera au tour de Groovy Aadvark de faire danser et chanter le public de St-Marc Pardu dans l’bois. 

Le groupe, qui fêtera ses 40 ans un peu plus tard cette année, sera précédé de BlackOz, The Dams et Killing Daisies.

Un événement de cette ampleur ne serait pas possible dans l’aide de bénévoles. Voici deux d’entre eux : Anne-Marie Bernard et Frédéric Forest. Photo Johannie Gaudreault

Deux des organisateurs de St-Marc Pardu dans l’bois, les frère et sœur Cynthia et Cédric Lavoie. Photo Johannie Gaudreault

St-Marc Pardu dans l’bois : quand une idée entre amis devient un festival

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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