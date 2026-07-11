Sortie de route sur la 385

Par Renaud Cyr 8:56 AM - 11 juillet 2026
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Un camion-bétonnière est sorti de la route sur la 385. Photo courtoisie

Un camion-bétonnière a pris la clé des champs hier en fin d’après-midi sur la route 385, près du kilomètre 54.

Les causes de la sortie de route ne sont pas encore connues et une enquête est en cours pour refaire fidèlement le compte des événements.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec Frédéric Deshaies indique que le conducteur a été transporté dans le centre hospitalier le plus proche.

Sa vie ne serait pas en danger, et il aurait subi des « blessures mineures ».

Ce dernier fait savoir que le camion-bétonnière a été déplacé par une remorqueuse vers la fin de la journée.

Renaud Cyr

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