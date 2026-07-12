L’École de hockey du Drakkar est de retour

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 12 juillet 2026
Temps de lecture :

Shawn Pearson sera un des entraîneurs de l'École de hockey du Drakkar au mois d'août.  Photo Karianne Nepton-Philippe

L’équipe d’entraîneurs est complète. C’est le retour de l’École de hockey du Drakkar qui se tiendra du 10 au 14 août au Centre sportif Alcoa. 

Les entraîneurs seront Isaac Dufort, Shawn Pearson, Zachary Hachey et Émile Chouinard. De plus, Cédrick Lepage et David Coulombe seront là pour entrainer les gardiens de but. 

Hors glace, on peut encore compter sur la présence d’Amélia Bernard et de Sarah Croussette.

Maxime Thibault reprend le rôle d’entraîneur-chef et responsable pour cette édition 2026.

Inscriptions

C’est le temps des inscriptions. Il y a des places pour les catégories M7, M9, M11, M13 et M16 ainsi que pour le groupe Élite. 

Il est possible de s’inscrire par courriel ou à la billetterie du Centre sportif Alcoa, du mercredi au vendredi de 12 h à 16 h. Toutes les informations se retrouvent sur le site web du Drakkar de Baie-Comeau. 

L’école de hockey, organisée annuellement par le Drakkar, propose aux participants un encadrement technique personnalisé sur glace, des ateliers hors glace et une immersion au cœur de l’environnement de l’équipe baie-comoise.

Tout comme les dernières années, les jeunes athlètes pourront bénéficier des conseils et de l’encadrement de joueurs actifs, familiers avec les exigences du hockey junior majeur.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Transport

Route 138 à Franquelin : circulation en alternance pendant une semaine

Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité Environnement

Le seul vignoble sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Transport

Route 138 à Franquelin : circulation en alternance pendant une semaine

Consulter la nouvelle
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Consulter la nouvelle
Présenté par Tourisme Côte-Nord

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec