Parler de violence conjugale autrement

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:00 AM - 13 juillet 2026
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Suzie Levasseur et Mylène Beaulieu lors de l'enregistrement des cinq épisodes du balado Parlons violence conjugale avec l'entourage. Photo Punchée L'agence

Grâce à une subvention du programme monBalado de TELUS, la Maison Anita-Lebel de Baie-Comeau lance un balado consacré au rôle de l’entourage des femmes victimes de violence conjugale, un sujet encore peu abordé, mais jugé essentiel.

La coordonnatrice de la Maison Anita-Lebel, Suzie Levasseur, et sa collègue intervenante, Mylène Beaulieu, ont récemment complété l’enregistrement de Parlons violence conjugale avec l’entourage, une série de cinq épisodes vidéo d’environ 40 minutes. 

Le projet a été retenu dans le cadre du programme monBalado de TELUS, qui soutient des créateurs émergents partout au Québec.

L’idée est née du souhait de conclure le projet Entourage, mené par l’organisme, par un outil de sensibilisation durable. « Je voulais terminer ce projet sur une note qui allait rester dans le temps », explique Mme Levasseur.

Après avoir déposé sa candidature au printemps, la Maison Anita-Lebel a appris que son projet faisait partie des initiatives sélectionnées.

Les épisodes abordent notamment le rôle des proches, les meilleures façons d’accompagner une victime, les ressources disponibles et l’importance, pour l’entourage, de prendre également soin de sa propre santé psychologique.

Selon Mme Levasseur, des travaux de recherche auxquels elle participe ont démontré que les proches subissent eux aussi des conséquences importantes, allant de l’anxiété à l’épuisement, et parfois même des formes de violence.

La production a toutefois représenté un défi de taille. En raison d’un échéancier serré, les deux professionnelles ont dû rédiger près de quatre heures de contenu en seulement deux semaines, avant d’enregistrer les cinq épisodes en une seule journée.

« On a été étonnées de constater à quel point ce n’était pas simple de remplir cinq épisodes de 45 minutes », confie Mme Levasseur.

Filmée et enregistrée dans les studios de Punchée L’agence, la série sera diffusée cet automne sur les plateformes de maCommunauté de TELUS, notamment TELUS TV+, Télé OPTIK et YouTube, avant d’être partagée par la Maison Anita-Lebel.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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