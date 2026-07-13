Référendum à Pessamit : Hydro-Québec « respecte la décision »

Par Karianne Nepton-Philippe 12:41 PM - 13 juillet 2026
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La communauté autochtone de Pessamit. Photo courtoisie

Hydro-Québec a réagi par courriel au résultat du référendum à Pessamit. « Nous prenons acte du résultat du référendum et respectons la décision démocratique des membres de la communauté de Pessamit », écrit la Société d’État. 

« La décision appartient à la communauté et nous respecterons les prochaines étapes qu’elle choisira de suivre », peut-on lire ensuite. 

Hydro-Québec précise finalement rester « ouverte au dialogue » et a l’intention de poursuivre les échanges avec les représentants de la communauté de Pessamit. 

Réaction du gouvernement

La réaction de la première ministre Christine Fréchette a aussi été diffusée sur les réseaux sociaux. 

« […] Ce résultat montre qu’il reste du travail à faire. Le gouvernement du Québec demeure convaincu qu’il est possible de conclure une entente bénéfique, tant pour la communauté de Pessamit que pour l’ensemble des Québécois. Nous pourrons reprendre les discussions ultérieurement dans un esprit de collaboration et de respect afin de bâtir, ensemble, une entente gagnante pour tous », a-t-elle commenté.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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