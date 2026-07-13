Référendum à Pessamit : les tenants du non soulagés

Par Emelie Bernier 11:11 AM - 13 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Natasha Kanapé Fontaine dans les Monts Uapishka en octobre dernier. Photo courtoisie

Natasha Kanapé Fontaine a beaucoup pleuré et très peu dormi entre l’annonce du référendum et celle du résultat. Pour la militante et poète originaire de Pessamit, l’issue du vote signifie une reprise de pouvoir par sa communauté. 

L’Innue, qui vit à Montréal, plaidait en faveur d’un report du référendum. Selon elle, les membres de sa communauté n’ont pas eu assez de temps pour éplucher le contenu de l’entente avant le vote.

« Ils ont fait une présentation en innu aimun à la radio. La moitié de la population a moins de 25 ans, ils ne parlent pas la langue. Ce que je comprends, c’est qu’ils essaient de contrôler l’information. L’an dernier, ils ont failli signer l’entente saumon à huis clos. Là, on sait qu’ils n’ont pas voulu donner de copie de l’entente aux médias. On protège qui ? », questionnait-elle à quelques jours du vote.

Dimanche, elle a assisté au dépouillement sur le bout de sa chaise. Lorsqu’elle a compris que le non était en voie de l’emporter, elle a ressenti un soulagement immense.

Le téléphone a sonné, souvent. « Des ainés m’ont appelée pour me dire merci pour mon travail. “Je vais bien dormir ce soir, tu as défendu la culture, continue…” Entendre leur voix, ça m’a énormément touchée. Le pouvoir est à nous et on l’a prouvé. De voir les gens fiers, heureux, ça me rend tellement fière », relatait-elle lundi, encore émotive.

Le vrai travail commencera sous peu, estime-t-elle toutefois. Le conseil actuel sera dissout le 15 juillet.

« Il y a des gens qui vont entrer en campagne, on ne sait pas encore clairement qui, mais là on veut lancer le message : n’importe qui qui a l’intégrité, qui veut le bien-être de sa communauté, si vous hésitiez, si vous aviez peur à cause de la violence latérale, c’est maintenant qu’il faut se lancer pour travailler ensemble ! Il faut qu’on choisisse une belle équipe qui ne sera pas dans la tension, qui va prendre soin des gens. Ça fait longtemps qu’on veut reconstruire, donnons-nous la chance. »

Pour le moment, elle savoure le résultat du référendum.

« C’est la sensation d’une reprise de pouvoir. Ils pensaient qu’on n’aurait pas réussi à s’organiser en si peu de temps, mais on l’a fait ! », conclut-elle.

Entente Hydro-Québec-Québec-Pessamit : Natasha Kanapé Fontaine plaide pour le report du référendum 

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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