2,5 M$ pour le bioalimentaire de la Côte-Nord

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Par Manuel Paradis 10:57 AM - 14 juillet 2026
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La transformation du crabe des neiges est une activité importante pour les deux organisations nord-côtières qui reçoivent le support de Développement économique Canada. Photo Manuel Paradis

Deux entreprises de la Côte-Nord dans le domaine bioalimentaire, Les Crabiers du Nord et les Transformations Umek, bénéficieront d’une aide financière du gouvernement fédéral.

Récemment, la ministre de l’Industrie et la ministre responsable de Développement économique Canada, Mélanie Joly, a annoncé que le gouvernement du Canada investit près de 34 M$ dans le secteur bioalimentaire au Québec. Deux entreprises sur la Côte-Nord sont touchées.

Les Crabiers du Nord, en Haute-Côte-Nord, recevront une aide de 1 M$ non remboursable via l’initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT). Ce programme vise à appuyer les PME manufacturières touchées négativement par les droits de douane à investir pour demeurer concurrentielles à long terme.

Cette subvention permettra à l’organisation de faire l’acquisition d’équipements permettant d’augmenter la productivité. Cet aide fait suite à l’annonce d’un investissement de 2,2 M$ du gouvernement du Québec pour soutenir l’organisation dans l’automatisation des activités de transformations des produits de la mer à l’usine située à Portneuf-sur-Mer.

À Sept-Îles, l’entreprise les Transformations Umek s’est vu octroyer une aide financière remboursable de 1,5 M$ via le Programme Croissance économique régionale par l’innovation. Ce programme vise à renforcer la performance des PME dans l’amélioration de leurs capacités à produire des biens et des services. Cette subvention permettra au transformateur d’acquérir des équipements et de procéder à l’expansion de ses installations, encore une fois dans le but d’augmenter la productivité.

« Le secteur bioalimentaire québécois est un moteur de notre économie et un vecteur essentiel d’innovation dans toutes les régions du Québec », explique la ministre Mélanie Joly par voie de communiqué. « Ces investissements permettront à nos entrepreneurs d’innover davantage et de saisir de nouvelles occasions d’affaires, ici comme sur les marchés internationaux. »

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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