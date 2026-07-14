L’antenne de l’UQAR aura pignon sur rue à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 3:16 PM - 14 juillet 2026
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François Deschêne, recteur de l’Université du Québec à Rimouski, se réjouit de l’aide financière du gouvernement du Québec pour les changements à Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Les activités de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) déménageront du Cégep de Baie-Comeau vers le Pavillon André-Jacob, situé juste en face, grâce à une aide financière de 2 657 000 $ du gouvernement du Québec. 

Le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont procédé à cette annonce lors d’une conférence de presse le 14 juillet au Cégep de Baie-Comeau. 

François Deschêne, recteur de l’Université du Québec à Rimouski, était aussi présent et se réjouit de ce changement, prévu pour l’automne 2027.

« C’est un goulot d’étranglement qui sera derrière nous bientôt en termes de capacité de développement d’offres de formations, mais aussi pour loger tous les employés et les professeurs qui sont permanent et implantés ici », indique-t-il. 

« Ce sera un lieu propice à créer des étincelles pour poursuivre le développement », ajoute-t-il. 

Les activités de formation et de laboratoire ainsi que les bureaux seront transférés dans le Pavilon André-Jacob. « On a toutefois une belle collaboration avec le Cégep. […] Donc, ça demeurera un lieu important pour les étudiants qui pourront le fréquenter », explique M. Deschêne. 

C’est une nouvelle que salue également la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, qui voit l’antenne de l’UQAR comme une des solutions aux enjeux de dévitalisation dans la région. 

« On voit grand, on a le goût d’être présent et on veut s’assurer que nos gens aient accès à l’enseignement supérieur. […] On a quand même 15 programmes au Cégep de Baie-Comeau et on ajoute trois programmes universitaires », déclare-t-elle. 

Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont annoncé une aide financière de 2 657 000 $ pour le transfert, à compter de l’automne 2027, des activités de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) dans de nouveaux locaux mieux adaptés aux besoins des étudiants à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Créer une zone du savoir 

C’est une véritable « zone du savoir » qui sera créée, indique le député Yves Montigny. 

« Cette implantation permet de créer ce qu’on appelle la zone du savoir. Dans celle-ci, il y a l’enseignement secondaire et primaire à proximité. Il y a aussi l’enseignement collégial, mais aussi le pavillon universitaire qui s’installe », souligne l’élu. 

Ce dernier indique que l’aide de 2 657 000 $ permettra de créer une « synergie » entre les pavillons. 

« Investir dans la formation, c’est investir dans nos régions. Nos régions ont besoin de jeunes qualifiés. Ils ont besoin d’attirer, de former et retenir leur monde et pour y arriver, il faut offrir des formations de qualité ici même », soutient le ministre Mathieu Lévesque, également ministre responsable de la Jeunesse. 

Les activités de l’antenne de l’UQAR à Baie-Comeau seront transférées au Pavillon André-Jacob. Photo Karianne Nepton-Philippe

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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