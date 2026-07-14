La Cuisine d’Arigato : le pari gagnant d’un jeune couple de Baie-Comeau

Quelques semaines seulement après son ouverture, La Cuisine d’Arigato connaît un départ qui dépasse toutes les attentes, concrétisant le rêve entrepreneurial qu’un jeune couple de Baie-Comeau cultivait depuis plusieurs années.

Depuis le 20 juin, Ariane Beaudin et William Firth enchaînent les journées bien remplies. Dès les premières heures d’ouverture, l’achalandage a largement dépassé leurs prévisions, au point où les réserves de nourriture prévues pour toute une fin de semaine se sont envolées en un seul service du midi.

« On pensait avoir suffisamment de marchandises pour plusieurs jours. Finalement, on a tout passé presque immédiatement », raconte William Firth.

Devant cet engouement, les deux entrepreneurs ont rapidement dû revoir leur logistique. Le Centre Manicouagan leur a notamment prêté un local pour y installer des réfrigérateurs supplémentaires, une solution devenue indispensable compte tenu de l’espace restreint à bord de leur camion de cuisine.

Un rêve qui a trouvé son moment

Ce départ fulgurant contraste avec les nombreux mois de préparation qui l’ont précédé. Ensemble depuis une dizaine d’années, le couple rêvait d’exploiter un camion de cuisine depuis plus de six ans. L’occasion s’est finalement présentée lorsqu’un véhicule provenant d’une entrepreneure de Baie-Trinité a été mis en vente.

Le moment était propice pour Ariane Beaudin. En arrêt de travail après une fracture au pied, la cuisinière de formation a profité de cette période imposée pour donner forme à son projet. Pendant plusieurs semaines, elle a conçu le concept de l’entreprise, élaboré le menu et peaufiné les recettes qui sont aujourd’hui offertes aux clients.

« J’avais enfin le temps de m’y consacrer complètement et chaque journée était dédiée au projet », raconte-t-elle.

Cette réflexion est aussi survenue alors qu’elle remettait en question son avenir professionnel. Un refus de congé pour assister au mariage de sa mère est venu confirmer son désir de devenir sa propre patronne.

Des options végé

Si Ariane Beaudin dirige les opérations en cuisine, William Firth continue de travailler à temps plein comme technicien en génie civil chez Hydro-Québec. Les soirs, les fins de semaine et ses journées de congé sont désormais consacrés au camion de cuisine.

« Ariane est derrière toutes les recettes », raconte fièrement M Firth. « Moi, je m’occupe davantage de l’administration, des réseaux sociaux et je viens prêter main-forte quand il y a beaucoup de travail », explique-t-il.

Le menu, inspiré de la cuisine asiatique, mise sur des aliments frais et propose également plusieurs options végétaliennes. Un choix qui découle des habitudes alimentaires d’Ariane Beaudin, végétalienne depuis une dizaine d’années.

À leur surprise, ces plats gagnent rapidement en popularité. « Les gens essaient le tofu, puis ils reviennent. Le bouche-à-oreille fonctionne vraiment bien », souligne la restauratrice.

Les occasions

Le choix de l’emplacement s’est également révélé déterminant. Initialement, le couple souhaitait s’installer dans le secteur Marquette, mais les contraintes techniques liées à l’alimentation électrique du camion ont compliqué leurs démarches. C’est finalement le Centre Manicouagan qui leur a offert un espace.

Avec le recul, ils estiment que cette avenue s’est révélée plus avantageuse. La circulation constante et l’achalandage du secteur leur assurent une visibilité importante, au point où, selon William Firth, certains commerçants voisins, dont des restaurateurs, leur ont confié avoir eux aussi constaté une hausse de leur clientèle depuis leur arrivée.

À peine quelques semaines après le lancement de La Cuisine d’Arigato, le couple affirme déjà avoir reçu deux propositions pour poursuivre ses activités à l’intérieur durant la saison hivernale. Aucune décision n’a encore été prise, mais les idées ne manquent pas.

Pour l’instant, Ariane Beaudin et William Firth préfèrent savourer ce premier été d’exploitation, bien conscients que leur aventure entrepreneuriale ne fait que commencer.