Les Bergeronnes : des affiches pour inciter à ralentir

Une citoyenne des Bergeronnes trouve que ça roule drôlement vite dans les rues de son village et passe à l’action pour inciter les automobilistes à mettre les pieds sur le frein.

C’est sous forme de projet citoyen que Sarah Côté a décidé d’agir contre la vitesse, avec une inspiration qui lui est venue lors d’une visite à Québec.

À l’instar de plusieurs autres municipalités et quartiers dans la province, l’arrondissement de Limoilou à Québec a soutenu des projets citoyens pour la pose d’affichettes afin de sensibiliser les automobilistes à la vitesse.

Les citoyens les mettent directement sur leur terrain, bien en vue des automobilistes.

Un exemple de pancarte incitative, visible des automobilistes. Photo Thomas Verret/MonLimoilou

« J’ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que ça serait bien d’avoir ça aux Bergeronnes », raconte la citoyenne et mère de famille qui a à cœur la sécurité des passants.

« Ça m’avait marqué, car presque tout le monde en avait une sur son terrain », ajoute-t-elle.

Des affiches pour sensibiliser

Avec l’aval de la Municipalité des Bergeronnes, les citoyens pourront installer les affiches sur leur terrain.

Ils pourront se procurer des affiches en contactant directement la citoyenne. Celles-ci viendront avec le support métallique.

Deux modèles existeront, l’une avec la limite de 50 km/h de la rue Principale et l’autre avec la limite de 30 km/h pour le reste du village.

Au moment d’écrire ces lignes, Sarah Côté avait déjà récolté le nombre de demandes qu’elle avait pensé être son objectif.

« On a déjà une vingtaine de demandes pour les affiches, donc s’il peut y en avoir une quarantaine au total, je serai contente », souligne-t-elle.

Cette dernière pense que la force du nombre va jouer en faveur de la sécurité et que les automobilistes vont bien vite remarquer les règles en vigueur.

« Je souhaite que ça fasse une différence. Ça ne réglera pas tout, mais si on est plusieurs à avoir ça sur notre terrain, visuellement ça va changer et inciter les automobilistes à ralentir », assure Mme Côté.

Agir contre la vitesse

Les travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable en 2025 ont coupé deux accès pour entrer et sortir du village.

Bien que la circulation sur la route 138 soit maintenant plus sécuritaire, la circulation dans le village a été concentrée sur les rues Principale et de la Mer, qui accueillent maintenant à elles seules les automobilistes.

C’est un constat que partage également la citoyenne, qui a identifié les deux rues comme étant des points de trafic où la vitesse peut monter au-delà des limites.

« À mon avis, il y a quand même plus de trafic dans le village qu’avant, surtout avec les changements sur la route 138 », estime-t-elle.

Elle fait savoir que ce projet serait le premier d’un mouvement citoyen propre au village, dédié à le rendre plus sécuritaire pour les piétons et les automobilistes.

« Ce qu’on aimerait, c’est qu’il y ait plus d’équipements et de matériel pour que le village soit plus sécuritaire. Pour l’instant, on est juste deux personnes là-dedans, mais si les gens veulent se joindre pour apporter des idées, on va être content », termine la citoyenne.