MRC de la Haute-Côte-Nord : 825 000 $ en soutien régional

Par Renaud Cyr 12:54 PM - 14 juillet 2026
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La MRC injecte plus de 800 000 $ pour des projets structurants dans la région. Photo Archives

La MRC de la Haute-Côte-Nord a adopté plusieurs résolutions concernant le développement de projets régionaux, qui vont permettre à plus d’une dizaine de promoteurs d’enclencher les démarches pour la réalisation de leur projet.

C’est une pluie de fonds qui s’abat sur la MRC via le Fonds région et ruralité (FRR), qui permettra aux différents promoteurs de partir en vacances avec le sourire.

Dans le volet 2 développement territorial du FRR, sept projets se partagent la somme de 242 611 $.

On y trouve le Carrefour maritime de Tadoussac pour le dragage de la marina, le club de motoneigistes Les Rodeurs pour une étude sur un tracé de sentier VHR, ainsi que l’Association chasse et pêche de Labrieville pour le développement du tourisme d’hiver à la ZEC Labrieville.

Ensuite l’entreprise Boréalgue ira de l’avant avec son projet d’agrandissement et de culture d’algue, la Pourvoirie des Bouleaux Blancs construira une nouvelle unité d’hébergement, et les fermes Anse-Creuse et Deschênes et Fils plancheront sur des projets d’agrandissement et d’expansion.

Du côté du volet 3 vitalisation du FRR, l’aide financière de 386 856 $ permettra à quatre projets de progresser.

Le CPE La Giroflée aménagera son futur CPE de Longue-Rive, la ville de Forestville va aménager un espace public signature, la Municipalité de Colombier construira un parc de jeux dans le secteur St-Marc, et finalement Explos-Nature des Bergeronnes travaillera sur son projet Explorateurs des profondeurs.

Finalement, c’est un montant de 194 384 $ qui sera alloué dans le programme de soutien à la vitalisation municipale (FRR 4), et les municipalités des Bergeronnes et de Longue-Rive profiteront de ces investissements pour améliorer leur parc.

Renaud Cyr

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