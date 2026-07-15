Conseil des Innus de Pessamit : le processus électoral est lancé

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 11:05 AM - 15 juillet 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Les membres du Conseil des Innus de Pessamit seront bientôt réélus par la communauté, une tradition qui retient tous les deux ans, le 17 août de chaque année paire.  Photo courtoisie

Les membres du Conseil des Innus de Pessamit seront bientôt réélus par la communauté. La mise en candidature aura lieu le mardi 21 juillet. 

Les élections à Pessamit se tiennent tous les deux ans, le 17 août de chaque année paire. 

Les personnes souhaitant se présenter pourront le faire entre 10 h et 18 h au centre communautaire Ka Mamuitunanut.

Les électeurs auront du 21 juillet au 17 août pour prendre leur décision. La liste des candidats sera rendue publique rapidement après la fin de la mise en candidature.

Les postes à combler sont ceux de chef et de six conseillers. Il est impossible de postuler à plus d’un poste à la fois.

Le Conseil des Innus de Pessamit explique, par le biais d’un document déposé sur sa page Facebook, que pour être admissible, une personne doit répondre aux critères exigés par le Code électoral concernant les élections du Conseil de bande de Betsiamites.

Le Conseil rappelle qu’il est également nécessaire d’être proposé et appuyé par un électeur répondant aux mêmes critères lors de l’assemblée de mise en candidature. À noter qu’un électeur ne pourra proposer ni appuyer plus d’un candidat pour cette élection.

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Les Escoumins : le projet d’embellissement de la 138 reporté à l’automne

Actualité Culturel

L’histoire de Portneuf-sur-Mer comme on ne l’a jamais racontée

Actualité Éducation

L’antenne de l’UQAR aura pignon sur rue à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Les Escoumins : le projet d’embellissement de la 138 reporté à l’automne

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

L’histoire de Portneuf-sur-Mer comme on ne l’a jamais racontée

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec