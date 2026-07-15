Les Escoumins : le projet d’embellissement de la 138 reporté à l’automne

La Municipalité des Escoumins n’abandonne pas son projet d’embellissement et de sécurisation de la route 138. Toutefois, elle a manqué de temps pour le faire avancer en début d’année et les démarches sont plutôt reportées à l’automne.

Le projet est né après l’intervention du ministère des Transports et de la Mobilité durable en 2025 sur la route 138 à l’ouest des Escoumins.

La limite est passée de 70 km/h à 80 km/h dans le haut de la zone à l’ouest de la côte ainsi que de 90 km/h à 80 km/h plus loin où se trouvent plusieurs commerces.

À l’époque, l’administration municipale a voulu mettre en pratique des mesures de sécurisation pour éviter les accidents en allant à la rencontre des commerçants pour trouver des solutions de manière conjointe.

L’objectif était de mieux délimiter les entrées et les sorties des commerces pour que les automobilistes ne se retrouvent pas tous au même endroit au même moment.

Rappelons qu’un accident avait eu lieu peu après la mise en place de la nouvelle limite de vitesse, ce qui avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Relance à l’automne

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, fait savoir que la Municipalité a eu bien du pain sur la planche depuis le temps et qu’elle n’a pas eu le temps d’approcher les commerçants aussi rapidement qu’elle aurait voulu.

Cependant, le maire réitère la volonté de la Municipalité d’aller à la rencontre des propriétaires des différents commerces dès l’automne. « Ça reste que c’est un projet à long terme. On attend de rencontrer nos commerçants pour voir quelles seraient les meilleures options », ajoute-t-il.

Ça va bien pour l’instant

André Desrosiers mentionne que pour l’instant tout est sous contrôle dans cette section de la route 138, même s’il y a eu deux accidents jusqu’à maintenant cette année.

« Ça va bien pour le moment, mais reste que dans ce coin-là, les gens peuvent rouler assez vite », mentionne l’élu.

Le maire avance que les mesures finales ne sont pas encore arrêtées, mais que des délimitations physiques comme des terre-pleins pourraient être de mise.

« De cette façon-là, ça serait plus sécuritaire. Parfois, il y a plusieurs personnes en même temps près d’un commerce et quand ça arrive les conducteurs sont moins concentrés sur la route 138. Donc il peut y avoir des problèmes », dit-il.

« Pour les conducteurs qui sont déjà sur la route 138, ça fait qu’ils hésitent à freiner ou continuer. C’est comme ça que ça arrive les accidents », termine l’élu.