L’histoire de Portneuf-sur-Mer comme on ne l’a jamais racontée

Après des décennies de recherches, de généalogie et de collecte d’archives, Nataly Brisson concrétise un projet qui l’habite depuis l’enfance avec la parution de Au cœur de Mille-Vaches.

Plus qu’un simple livre historique, l’ouvrage de 440 pages propose une nouvelle lecture de l’histoire de ce village de la Haute-Côte-Nord, où les familles et les citoyens sont à l’avant-plan.

« Je n’avais pas le choix. Je ne peux pas te l’expliquer, c’était viscéral », confie l’auteure en entrevue sur les raisons qui l’ont poussée à écrire ce livre.

Originaire de Portneuf-sur-Mer et aujourd’hui résidente des Escoumins, Nataly Brisson raconte que sa passion pour l’histoire de son village remonte à l’âge de 11 ans où elle a découvert la famille du pionnier du village, Henri Fortin.

Elle a accumulé documents, témoignages et connaissances, notamment grâce à son travail au journal Nouvelles d’Icitte et à son site Généalogie Haute-Côte-Nord, avant de réunir le tout dans ce premier livre publié à grande échelle.

Démêler le vrai du faux

L’objectif de l’auteure est clair : revisiter l’histoire locale en s’appuyant sur les archives et les faits afin de corriger certaines interprétations qui se sont transmises au fil du temps.

« Ce livre n’est pas une réécriture de textes connus, mais bien un nouveau regard porté sur notre histoire », écrit-elle dans la présentation de l’ouvrage. « Ces moyens nous permettent de passer de la légende à la réalité et de démystifier notre histoire. »

Au cours de ses recherches, Nataly Brisson affirme avoir découvert plusieurs éléments qui remettent en question des versions largement acceptées de l’histoire de Portneuf-sur-Mer.

« Les années 1880 m’ont bloquée pendant au moins six mois. J’essayais de faire concorder ce que je trouvais avec ce qu’on avait toujours raconté, mais ce n’était pas ça du tout. À un moment donné, il faut suivre les preuves. »

Selon elle, les incendies qui ont détruit plusieurs archives et certaines interprétations répétées au fil des décennies ont contribué à entretenir des mythes qu’elle tente aujourd’hui de déconstruire.

L’un des aspects qui distingue l’ouvrage est la place accordée aux citoyens ordinaires. « Le but : garder l’humain au cœur de notre histoire », écrit-elle.

Nataly Brisson explique avoir volontairement choisi de ne pas concentrer son récit uniquement sur les curés, les entrepreneurs ou les dirigeants. Elle endosse cette citation de Jacob Bronowski : « L’Histoire n’est pas une suite d’événements, mais une suite d’êtres humains. »

Des années de recherche

Il est impossible de chiffrer le temps consacré à ce projet. « On ne peut pas parler de temps. C’est une vie. Je m’intéresse à ça depuis que j’ai 10 ou 11 ans », dit l’auteure.

Sa passion pour la généalogie l’a amenée à dépouiller les registres paroissiaux, à acheter des archives provenant de Bibliothèque et Archives Canada et à reconstituer une partie importante de l’histoire des familles de Portneuf-sur-Mer.

Elle raconte notamment que ses recherches sur Henri Fortin, considéré comme le premier habitant du village, ont profondément influencé sa compréhension du développement de la communauté.

Le livre de Nataly Brisson a été réalisé en autoédition de A à Z, à l’exception de la correction. Photo Nataly Brisson

Une carte historique inédite

En plus du livre, Nataly Brisson lance une carte historique de Portneuf-sur-Mer, fruit de plusieurs mois de travail. C’est un complément idéal au livre.

Elle y a reconstitué le cadastre ancien afin d’y localiser les commerces, les services, les écoles, les lieux de culte et les bureaux de poste ayant existé dans le village. Chaque commerce est accompagné du nom de ses propriétaires et de sa période d’exploitation.

« J’en ai recensé 57 avant 1966 », souligne-t-elle, précisant que plusieurs dizaines étaient en activité simultanément à une certaine époque.

Un lancement le 18 juillet

Le lancement officiel aura lieu le 18 juillet dans la cour du dépanneur de Portneuf-sur-Mer, un lieu symbolique pour l’auteure puisque sa famille y a déjà exploité le commerce connu sous le nom du « 5-10-15 ».

Un dîner hot-dogs au profit de la Maison des jeunes de Portneuf-sur-Mer et une prestation musicale sont également prévus. Nataly Brisson est prête à répondre aux questions et à s’asseoir pour jaser avec son monde.

Le livre est offert au prix de 50 $, tandis que la carte historique est vendue 20 $. Un premier tirage de 250 copies a été imprimé. Les exemplaires pourront également être commandés en ligne après le lancement.